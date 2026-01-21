DOMOTOの堂本光一（47）が21日、都内で「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」（2月27日公開）完成披露試写会に登壇した。

サラリーマンが異世界で最弱モンスターのスライムに転生し、仲間たちと理想の国を築いていく人気シリーズ。堂本がアニメーション作品の声優を務めるのは約19年ぶり。劇場版作品での声優は初挑戦となった。 劇中では、カイエン国の大臣でやがて主人公たちと関わっていく重要人物・ゾドンを演じる。シリーズ初参戦となり「今日も感じたんですけど、ものすごい取材の数で。それだけ人気作なんだなと感じています。お話をいただいた時はびっくりして僕で良いのかなと」と回想した。演じたキャラクターについては「企画書を見たときにヒゲのダンディーなおじさんだったのでさらにビックリしまして。失礼にならないように『ゾドン』と向き合わなければと」と思いを込めた。

この日のイベントはアニメ作品の試写会という新鮮な環境下でもあり、「なるべく話さないようにします。長くなっちゃうんで」とやや遠慮気味。だが、同シリーズのファンという小坂が司会者から「お好きなキャラがいるんですよね？」と振られると、堂本はすかさず「ゾドン？ 言ってよー！」と食い気味で反応。会場は大きな笑いに包まれたが、惜しくも小坂は「ゾドンもすごく良いキャラなんですけど、リムル様が好きです」と別キャラ推し。“布教”は実らなかったが、おなじみの軽快トークでイベントを盛り上げた。