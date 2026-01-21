お笑いコンビ、ガンバレルーヤのまひる（32）とよしこ（35）が21日、都内で、「馬取県（まっとりけん）で馬っとるけんメディア発表会」に登壇した。

鳥取県では、1月6日に強い地震が発生した。観光・宿泊施設は営業を続けているが、風評被害に悩んでいるという。

そこで、鳥と馬の漢字が似ているという発想のもと、実は同県には馬の名所もあることも加えて午（うま）年の今年1年、“馬取県”として魅力をアピールする。

コンビの2人は「馬取県応援団長ガンバレウーマ」に任命された。よしこは「ロケで鳥取に行かせていただくことが多くて、魅力がすごい場所。鳥取に来ないやつは『クソが！』です。言っておきました」と持ちネタを絡めてアピール。鳥取県出身のまひるは「うまいものがたくさんあって、楽しい遊び場もたくさん。足を運んでヒヒって笑っていただければ」と干支（えと）にかけて語った。

2人は平井伸治知事から手渡しで委嘱状も受け取った。まひるは「本当にうれしいキャンペーン。私も地元ですけど行ったことのない場所もある。足を運んでみたい」と意欲を見せた。