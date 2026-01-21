【ポテト食べ尽くし系！？】ぽっちゃり体型の娘「今から気をつけないとね？」＜第4話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第4話 ママの責任？【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
ミチルさんは、「お義母さんが言ってること、本当に合ってる？」と懐疑的です。そしてお義母さんの言葉を鵜呑みにしてしまっているシオンさんにも、ちょっとした違和感を覚えます。しかしシオンさんはすごく気にしているようだし、そもそも食生活に気を配るのは悪いことではありません。何よりも「よその家に口出しするべきじゃない」と思い、ミチルさんはあれこれ言わないことにしたそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
