¡ã¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤â¥¤¥ä¡ª¡ä¤¤¤Ä¤â¤ï¤¬²È¤ò¥Û¥Æ¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ëÊì¡£¡Ö¿Æ¤Î´Å¤¨¡×¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡Ä
Ã¯¤«¤ò¼«Ê¬¤Î²È¤ËÇñ¤á¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿©»ö¤äÉÛÃÄ¤Î½àÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÌÅÝ¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬¼Â¤Î¿Æ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢Â¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ø¤ÎÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¼«Âð¤ËÇñ¤Þ¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Î²È¤Ë¡©¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÂÊì¤¬¾åµþ¤¹¤ëºÝ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ï¤¬²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤ÏÃ¶Æá¤È»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢´ØÅì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤â´ØÅì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡Ê²ÈÄí»ý¤Á¡¢ÆÈ¿È¤È¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£Ä¾¶á¤â¾åµþÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÍÑ»ö¤Ç¾åµþ¤¹¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ï¤¬²È¤Ë½ÉÇñÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëºÝ¡¢Ä«¿©¤Ï³Æ¼«¡¢Ãë¿©¡¢Í¼¿©¤Ï¼ÂÊì¤¬½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£°ì±þ¡¢½ÉÇñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÃ¶ÆáÍÑ¤Î¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾Ã²½¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä¡£¿´¤Î¶¹¤¤¼«Ê¬¤Ë¤â¼«¸Ê·ù°¤Ç¤¹¡Ù
¤¤¤¯¤é¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤â¡¢²È¤ËÇñ¤á¤ë¤Î¤Ïµ¤¤ò¸¯¤¦¡£¿Æ¤·¤Ãç¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¡ª
¡ØÇñ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÈùÌ¯¤ËÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡¢»ä¤â¼Â¿Æ¤À¤í¤¦¤¬Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡Ù
¡Ø¼ÂÊì¤À¤í¤¦¤¬¡¢Çñ¤Þ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤âÃ¶Æá¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¤«¤éÌÌÅÝ¡£»¨¤Ë°·¤Ã¤Æ¤âÌ¼¤À¤«¤éµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Æ¤Î´Å¤¨¤À¤è¤Í¡Ù
¡Ø·ëº§¤·¤¿¤éÌ¼¤Ç¤âÊÌÀ¤ÂÓ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Æ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¿Æ¤·¤Ãç¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¤è¡Ù
Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤ÎÌ¼¤Î²È¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢Ì¼¤âµ¤·Ú¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë²ÈÄí¤¬¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¿Í¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¯¤é¿Æ¤Ç¤âµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤âµÁÍý¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¿À·Ð¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÂ¹¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¼¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢Íê¤ê¤ä¤¹¤¤Ì¼¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¤¤Ã¤ÈÆÈ¿È¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Ï¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ëµ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÌ¼¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÆÈ¿È¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬1¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ï¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¤¹¤à¤¿¤á¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØÂ¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ï½ÉÇñ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËËè²óÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù
¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤Ë¤âÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥¥êÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÇñ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Âð¤ò¥Û¥Æ¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©
µÁÊì¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤À¤¹
¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤òÇñ¤Þ¤é¤»¤ë¤È¡¢Ã¶Æá¤Î¼êÁ°¡¢µÁÊì¤ÎÇñ¤Þ¤ê¤òÃÇ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÇñ¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡£µÁÊì¤¬²¿¤«¤·¤é¤ÎÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤¤¿¤È¤¡¢½ÉÇñ¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏµÁÊì¤Î½ÉÇñ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂÊì¤òÇñ¤á¤ë¤Ê¤éµÁÊì¤âÇñ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¼ÂÊì¤Î½ÉÇñ¤òÃÇ¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñÂå¤òÀÁµá¤¹¤ë
¡Ø¤ª¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¡£1Çñ¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤¯¤é¤¤ÀÁµá¤·¤¿¤éÂà¤¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¤Í¡Ù
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î²È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤ª¶â¤¬¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎºîÀï¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡ÖÌ¼¤Ê¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò¼è¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë
¡Ø¡ÖÂ¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÍÑ»ö¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¦¤Á¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Î¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù
Â¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ËÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ëµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ï¤â¤Î¤ÏÌµÍý¡ª
¡Ø¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£À³Ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤Ê¤é¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤è¡£¡ÖËèÅÙËèÅÙ¤¦¤Á¤ËÇñ¤Þ¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤á¤Æ¡×¤È¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤â¤Î¤ÏÌµÍý¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡Ù
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤·¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤é¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·ù¤Ê¤â¤Î¤Ï·ù¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤ä»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂ¿¾¯¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç²æËý¤òÂ³¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£