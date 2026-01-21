¡Ö¤¨¤§¡¼⁉¡×¡Ö¤³¤ÎÇ¯º¢¤ÎÀ®Ä¹À¨¤¤¡Ä¡×ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÌ¼Ìò¤«¤é2Ç¯¡ÄàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¿Íµ¤»ÒÌò¡¦ÀôÃ«À±Æà¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¾Ð´é
¡¡2024Ç¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿»ÒÌò¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥«¥Ã¥È¡×¡Öº£²ó¤â¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥«¥Ã¥È¤ä¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀôÃ«À±Æà(¤é¤Ê)¡£¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿ÍÎÉþ¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀôÃ«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¤§¡¼⁉³Î¼Â¤ËÌ¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë‼¡×¡Ö¤«¤ó¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤ÎÇ¯º¢¤ÎÀ®Ä¹¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤éÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÀôÃ«¤Ï¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ÇSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡±é¤¸¤ë·î²¬²Æ¤ÎÌ¼¡¦Æî±À³¤¤òÇ®±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£