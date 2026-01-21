西武ドラフト2位の岩城颯空投手（22）＝中大＝が21日、埼玉県所沢市の球団施設で行われた新人合同自主トレでブルペン入りした。捕手を立たせた状態で直球を中心に21球。「今日は調子があまり良くなかった」と話したものの、球を受けたチームスタッフは「強くて伸びがあった」と好印象を口にした。

最速152キロの本格派左腕は西口文也監督から春季キャンプ（南郷）での1軍スタートを明言され、リリーフでの起用が期待されている。昨季パ・リーグでセーブ王に輝いた平良海馬の先発転向に伴い、岩城にも勝利の方程式入りのチャンスは十分。豊田清1軍投手チーフコーチからは「最初から強い球が投げられるというだけですごく大きなアドバンテージ」と見込まれており、直球主体の投球でアピールするつもりだ。

豊田コーチからは「（2月1日のキャンプ）初日からブルペンでしっかり投げられる状態まで上げてこい」と告げられている。同日を「大事なアピールの場」と位置づける岩城は「投げる感覚を丁寧に確認しながら投げた。打者相手など実戦系の練習をするキャンプが楽しみ」。2月1日に最高の状態を作り上げるため、マイペースながら徐々に調子を上げていく。（上岡真里江）