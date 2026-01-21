５人組ダンス＆ボーカルグループ・ＳＴＡＲＧＬＯＷが２１日、東京・台場でデビューシングル「Ｓｔａｒ Ｗｉｓｈ」リリース記念イベントを開催。屋外ステージで寒空の下、ぎっしり集まった約５０００人のファンを前に３曲を披露し、堂々のデビューを飾った。

待ちわびた日を迎えＫＡＮＯＮは「夢のよう」と感慨。「あんなに必至にデビューに向けて練習して、きょうその夢をかなえてしまったのかという少しな不思議な気持ち」としながら「一生この景色を忘れない」と目に焼き付いた様子。一方、ＲＵＩは「僕たちは謙虚なグループでいるので、低姿勢でいきましょう」とメンバーに呼びかけながら「これから俺たちが幸せにします」とファンに宣言した。

芸能事務所・ＢＭＳＧ主催のオーディション企画で誕生した平均年齢１８・８歳のフレッシュな５人組。この日も同社の代表取締役ＣＥＯでプロデューサーのＳＫＹ−ＨＩから「挑戦が始まるね」とエールが送られたとし、ＧＯＩＣＨＩは「社長の言葉で緊張が始まるというか。本当にずっと支えられてます」と笑顔で語った。

３１日と２月１日には横浜ＢＵＮＴＡＩで、デビューショーケースも開催予定。いきなりアリーナ規模の大舞台が控えるがＫＡＮＯＮは「まじでカマす」と気合を見せつつ、「初のショーケースがそんな大きな場所でしかも３公演させていただけるのはなかなかないことだと思うので一つ一つ感謝してやっていきたい」と謙虚に続けた。

デビュー１年目の目標は、ライブを重ね「たくさんの人に知ってもらうこと」。ＡＤＡＭは「これからの一回一回のステージ、出す１曲１曲すべて妥協せず、本気のものを死ぬまでぶつけていきたい」と誓った。

そしてデビューシングルにちなみ、グループで叶えたいことを問われるとＴＡＩＫＩは「２年目でドーム行きます」と野望を宣言。ＲＵＩも「願いというか、必ず」と続いた。