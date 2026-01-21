日向坂46の小坂菜緒（23）と藤嶌果歩（19）が21日、都内で「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」（2月27日公開）完成披露試写会に登壇した。

サラリーマンが異世界で最弱モンスターのスライムに転生し、仲間たちと理想の国を築いていく人気シリーズ。声優初挑戦となる2人は、巫女（みこ）ユラを追手から守るために奮闘する侍女ミオ役を小坂が、ヨリ役を藤嶌が務めた。

かねて同シリーズのファンだった小坂は「お話をいただいた時はウソなんじゃないかと思うくらいうれしくて。声優初挑戦ということで緊張した中でのアフレコだったんですけど、声優のお仕事をやりたいという夢もかないまして本当に幸せな時間でした」とかみしめた。岡咲美保（27）演じるリムルが推しキャラクターだと明かすと、横にいた岡咲からリムルの声で「俺？ありがとう」とささやかれ、「めちゃくちゃ幸せです」と赤面した。

藤嶌は「ファンの皆さんが『おめでとう』と言ってくださって。見に来てくださる皆さんにお会いできて幸せな気持ちでいっぱいです」と感謝した。アフレコは互いの存在が支えになった。小坂は「藤嶌の声が大好き。抑揚の付け方がすごく上手な子だったので、お互いに背中を押し合うみたいな感じでアフレコできてすてきな経験ができました」と語った。