¡ÚÏ¢ºÜ¡ÛÈª °¡µ®¡ÖÎ¹¤Î¶õ¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥½¥óÆüÏÂ¡×Âè11²ó¡§Ê¢Î©¤Á¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤»þÄ°¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ºî»ì²È¡¦Èª °¡µ®¤¬Î¹Àè¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¶Ê¤ò¤ªÁ¦¤á¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¡ÖÎ¹¤Î¶õ¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥½¥óÆüÏÂ¡×¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èª¤µ¤ó¤Î¤ªÁ¦¤á¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âè11²óÌÜ¤Ï¡ÖÊ¢Î©¤Á¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤»þÄ°¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¡×¡£
¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¡×¤ò¤´Í÷¤Î³§ÍÍ¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡¢Èª °¡µ®¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â»þ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬2026Ç¯¤Î»ä¤Ç¤¹¡£ÉÔ²º¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÃé¼Â¤Ë¡¢²¿¤³¤ÎÍýÉÔ¿Ô¡Ä¡Ä¤ÈÊ¢Î©¤Á¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤»þ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç³Ú¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á·úÀßÅª¤ÊÊý¸þ¤Ø¤È¤¤¤¦»ê¶ËºÇ¤â¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÒ¤¤¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£6ÉÃ¤À¤±²æËý¤·¤Æ¤«¤éÈ¯¸À¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤½¤â¤½¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤ò¿á¤Ã¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬6ÉÃÇ¦ÂÑ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î6ÉÃ¤ÇÊ°»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²ô¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤¶Ê¤ò¡£¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¡¢1¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖÍò¤ò¶î¤±¤èÇÈÍð¤Îò§¤è¡×¡£¤ä¤Ã¤È¤¿¤Æ¤¬¤ß¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò»È¤¨¤ë¶Ê¤Ë½ä¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶Ê¤ÏQ-MHz¤Ç°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÊ¥ÃÒÌé¤µ¤ó¡£Èà¤Î¶Ê¤ÏÂçÂÎ²»¿ô¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢2¶ÊÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î²Î»ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁá¸ý¡£²Î¤¤¤Ê¤¬¤éºî»ì¤¹¤ë»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºî»ì¤Ê¤Î¤ËÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤ëºî¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ö²ÞÇä¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Îºî»ì¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÜ¤ê¤ÎÍò¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢µõ¤·¤µ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»¦¤·°¦¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥Þ¥³¥È¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤¬¡¢¤½¤Îµõ¤·¤µ¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Î2¶ÊÌÜ¤Ç¤¹¡£ºî¶ÊÊÔ¶Ê¤ÏQ-MHz¤Ç1¶ÊÌÜ¤«¤é¤´±ïÂ³¤¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¤è¤ê¥¦¥½¤ÎÊý¤¬Âç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÀ¸¤¤ëÆü¡¹¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¤È¿´¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤»¤á¤Æ²»³Ú¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Þ¥³¥È¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤«¤âÊü¤ê½Ð¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¤¤¡£³¤¤À¡¢³¤¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¡£Âç¤¤ÊÀ¤³¦¤Î¾®¤µ¤Ê¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¡¢¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÔÆâ¤«¤é²£ÉÍ¤òÄÌ¤ê²á¤®¡¢²£¿Ü²ì¤Ø¡£¹Á³¹¤¬Æü¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µþµÞÀþ¤È¤¤¤¦ÀÖ¤¤²Ä°¦¤¤ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ëÎ¹´¶¤Ï°ì½Ö¤ÎÆ¨Èò¤Ç¤¹¡£
Á°²ó²£¿Ü²ì¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤í¤¦¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢2018Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤âPokémon GOÌÜÅö¤Æ¡£Ìþ¤ä¤·¤ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Ëµá¤á¤ë¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢°ìÀ¸Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3¶ÊÌÜ¤ÏÌþ¤ä¤·À®Ê¬Â¿¤á¤Î¶Ê¡¢¡ÖËº¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¥ä¥ä¥ä¥ä¥ó¢ö¡×¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¤ë¡Á¤ó¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡¢Ê¿Ìî °½¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¼«ºß¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤ä¤Ê¤³¤ÈËº¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¸½¾õ¤¤¤é¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â1Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¶ì¤µ¤¬²¿Ç¯¤«Â³¤¤¤Æ¤â¡¢10Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤¬É÷²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ²áµî¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤ÄÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¤Îºî¶Ê¤ÏÅÄÂåÃÒ°ì¤µ¤ó¡¢ÊÔ¶Ê¤Ï¹õ¿Ü¹îÉ§¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿¤â¤äQ-MHz·Ò¤¬¤ê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁª¤ó¤À¶Ê¤¬3¶Ê¤È¤âQ-MHz´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤¹¥Þ¥³¥È¤Ç¤¹¡£
·ë¶ÉºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢Í«¤¤¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¤Ç¤â°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¶Ê¡£
¶Ê¤Î¹ç´Ö¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¥ç¥ó¤è¤ê¤Þ¤·¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸½¾õ¤¬ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÃãÈÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤¿¤éÆ¬ÄË¤â¾¯¤·¤ÏÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ÎÇ¯Âå¤¢¤Î¶Ê¤ò¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤³¤Î¾ì½ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ºî²È¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¶Ê¤ò¥¢¥Ë¥½¥ó¥½¥à¥ê¥¨µ¤Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¶ÊÃ£¡£µ¨Àá¤Ë°ìÅÙ¡¢Î¹Àè¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡ÖÊ¢Î©¤Á¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤»þÄ°¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥½¥ó¡×³Ú¶Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡ª
Íò¤ò¶î¤±¤èÇÈÍð¤Îò§¤è
²Î¡§ËâËÉÂâ¼·ÈÖÁÈ(CV:µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢µÜËÜÐÒ²ê¡¢ÆüÌî¤Þ¤ê¡¢Î©²ÖÆüºÚ)
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡Ë
ºî»ì¡§Èª°¡µ®
ºî¶Ê¡§ÅÄÊ¥ÃÒÌé
ÊÔ¶Ê¡§²¬Â¼ÂçÊå
¥Þ¥³¥È¥Ô¥ê¥ª¥É
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö»¦¤·°¦¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë
²Î¡§¾®ÎÓ°¦¹á
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê Q-MHz
Ëº¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¥ä¥ä¥ä¥ä¥ó¢ö
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¤ë¡Á¤ó¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡Ë
²Î¡§¥«¥ë¡¼¥¢(¥Æ¥¡¼¥é)¡¦¥Þ¥¸¥ç¥é¥à (CV.Ê¿Ìî °½)
ºî»ì¡§Èª°¡µ®
ºî¶Ê¡§ÅÄÂåÃÒ°ì
ÊÔ¶Ê¡§¹õ¿Ü¹îÉ§
¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡Ë
²Î¡§¥¥ç¥ó (CV.¿ùÅÄÃÒÏÂ)
ºî»ì¡§Èª°¡µ®
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§µÆÃ«ÃÎ¼ù
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Èª °¡µ® ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://akihata.jp/
Èª °¡µ® ¸ø¼°X
https://x.com/akihata_jp
Èª °¡µ® ¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/c/AKIHATAjp