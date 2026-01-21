1月28日発売、TVアニメ『それが声優！』Blu-ray BOXの発売を記念して、劇中歌集の配信が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

昨年6月18日にデビュー10周年を迎えた、高野麻里佳・高橋李依・長久友紀の3名からなる声優ユニット イヤホンズ。結成のきっかけとなったTVアニメ『それが声優！』Blu-ray BOX（1月28日(水)発売）がフロンティアワークスより発売されることを記念し、「それが声優！E.P.スピンオフムービー主題歌集」が各種音楽配信サービスにて配信されることが発表された。

本主題歌集は、TVアニメ『それが声優！』の作中に登場する架空アニメ作品の主題歌をまとめた内容。2015年開催の「コミックマーケット88」にてCDが販売されていたが、今回が初のデジタル配信となる。

収録楽曲は、第1話で主人公たちがアフレコに挑戦した架空アニメ『仏戦士ボサツオン』の主題歌で、AKINO from bless4 が歌う「愛と絶望のイデア」をはじめ、堀江由衣が本人役〈堀江由衣〉として作中に登場し歌唱する『クロネコ・オブ・エターニャ2』の主題歌「ヒーローじゃなくていい」、さらに釘宮理恵が本人役として演じる〈釘宮理恵〉が歌う『探偵喫茶スパイラルカフェ』の主題歌「探偵喫茶スパイラルカフェ」がラインナップされている。

Pre-add／Pre-saveも開始しているので、配信開始に先がけて事前に登録のうえ、ぜひ解禁と同時に楽しんでほしい。

TVアニメ『それが声優！』は、あさのますみ（浅野真澄）と畑健二郎によるタッグで2011年にスタートした、新人声優の成長を描く同人誌を原作とした作品。

現役声優でもあるあさのますみの実体験に基づく、知られざる声優業界の日常描写や、実在する声優が実名で登場するなど、前代未聞の構成が話題となり、瞬く間に人気同人誌へと成長する。そして2015年にこの物語は数多くの声優陣を巻き込み、TVアニメとして制作・放送された。

BD-BOXの発売とあわせて、「それが声優！E.P.スピンオフムービー主題歌集」の配信もぜチェックしてほしい。

●配信情報

「それが声優！E.P.スピンオフムービー主題歌集」

配信開始：1月28日(水)午前0時より

＜収録内容＞

1.愛と絶望のイデア（TVアニメ「それが声優！」劇中劇「仏戦士ボサツオン」主題歌）

作詞：岩里祐穂 作曲・編曲：大森俊之 歌：AKINO from bless4

2.ヒーローじゃなくていい（TVアニメ「それが声優！」劇中劇「クロネコ・オブ・エターニャ2」主題歌）

作詞：あさのますみ 作曲・編曲：大隅知宇 歌：堀江由衣（CV：堀江由衣）

3.この世はスパイラル！（TVアニメ「それが声優！」劇中劇「探偵喫茶スパイラルカフェ」主題歌）

作詞：あさのますみ 作曲・編曲：エンドウ.（GEEKS）歌：釘宮理恵（CV：釘宮理恵）

各off vocal ver.

計6曲収録

Pre-add／Pre-saveはこちら

https://sorega.lnk.to/spinoffPR

『それが声優！』Blu-ray BOX

2026年1月28日発売

【通常版（BD)】

価格：￥19,250（税込）

品番：FFXC-9060

【豪華版（本編Blu-ray Disc1枚＋特典Blu-ray Disc1枚＋特典CD1枚）】

価格：￥30,250（税込）

品番：FFXC-9059

フロンティアワークス公式通販はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3255225/

※豪華版はフロンティアワークス公式通販内で運営しております。

※フロンティアワークス公式通販はアニメイト通販内で運営しております。

『それが声優！』BD-BOX法人購入特典の詳細はこちら

https://www.fwinc.co.jp/soregaseiyu_BDBOX/

通常版・豪華版共通特典：

・音声特典：Blu-ray第１巻〜第７巻初回限定版コメンタリー（再録）、新録コメンタリー（イヤホンズ・第１話）

・映像特典：ノンテロップOP/ED

・封入特典：ブックレット（８P）

※音声特典（再録）の内容は、2015〜2016年発売の初回限定版Blu-ray第1巻〜第7巻（KIXA-90577〜KIXA-90583）および初回限定アフレコキット版第１巻（KIXA-90584）に収録されていたものと同じものになります。

「豪華版」のみの封入特典：

・「イヤホンズのあなたのお耳にプラグイン！」１０周年記念新録ラジオCD（42分）

・スペシャルブックレット

掲載内容：あさのますみ・畑健二郎作 「隙間劇場漫画」特別復刻＆新作描き下ろしコラム＆４コママンガゲストインタビュー（Blu-ray第１巻（アフレコキット版第1巻）〜第７巻

掲載内容復刻）

・「それがイヤホンズ！」特別編集版ディスク

※「隙間劇場漫画」特別復刻およびゲストインタビュー、「それがイヤホンズ！」特別編集版の内容は、2015〜2016年に発売された初回限定版Blu-ray第1巻〜第7巻および初回限定アフレコキット版第1巻に収録されていたものと同様の内容となります。

©あさのますみ・畑健二郎／イヤホンズ応援団

