TV¥¢¥Ë¥á¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù¡¢Âè15ÏÃ·àÃæ²Î2¶Ê¡¢¤½¤·¤ÆED¡ÖSinging Over -Boys side-¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
ANIPLEX ¡ß Sony Music¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù¡Ê¥·¡¼¥ô¥£¥¹¡¡¥¶¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¡¡¥ª¥Ö¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë¤¬10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè15ÏÃ¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤ï¤¿¤·¤ÏSI-VIS¤À¤«¤é¡×¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢·àÃæ²Î¡ÖTrust me¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆä¤¬ÀïÆ®ÅÓÃæ¤Ç²Î¤¤½Ð¤·¤¿Ææ¤Î¶Ê¡ÖBenedictio canticum¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Î¡ÖSinging Over -Boys side-¡×¤âÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
Âè15ÏÃ·àÃæ²Î
¡ÖTrust me¡×
ºî»ì¡§¾åºäÍü¼Ó
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¸ÍÅèÍ§Í´
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://SI-VIS.lnk.to/Trustme
Âè15ÏÃ·àÃæ²Î
¡ÖBenedictio canticum¡×
ºî»ì¡§ÄÔ°æ¤ê¤È
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¸ÍÅèÍ§Í´
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://SI-VIS.lnk.to/Benedictio_canticum
ED
¡ÖSinging Over -Boys side-¡×
ºî»ì¡§NiiNo
ºî¶Ê¡§Æ£ÅÄÂîÌé,YUKINOS
ÊÔ¶Ê¡§Æ£ÅÄÂîÌé
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://SI-VIS.lnk.to/Singing_Over_BOYS_SIDE
Âè2¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Î¥ô¥¡¡×
ºî»ì¡§NiiNo
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Î¥¤ (Keytone)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://SI-VIS.lnk.to/Supernova
Âè2¥¯¡¼¥ëED¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖSinging Over¡×
ºî»ì¡§NiiNo
ºî¶Ê¡§Æ£ÅÄÂîÌé, YUKINOS
ÊÔ¶Ê¡§Æ£ÅÄÂîÌé
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://SI-VIS.lnk.to/SingingOver
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖSo Far Away / FRIENDS ¡õ SMILE¡×
È¯ÇäÃæ
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
Âè1¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSo Far Away¡×¡¦ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖFRIENDS & SMILE¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¡ª
¡ãBlu-ray¡ä
01 TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSI-VIS: The Sound of Heroes¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
02 TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSI-VIS: The Sound of Heroes¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://si-vis.lnk.to/1224SG
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØSI-VIS: The Sound of Heroes¡Ù
Ëè½µÆüÍËÄ«9»þ30Ê¬¤è¤ê
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤ÆÏ¢Â³£²¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷Ãæ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¿Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¿ÀçÂæÊüÁ÷¡¿¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡¿
ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡¿¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡¿Ê¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ä¹ÌîÊüÁ÷¡¿ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó¡¿²¬»³ÊüÁ÷¡¿
¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡¿¹âÃÎ¤µ¤ó¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥µ¥¬¥Æ¥ì¥ÓTKU¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡¿¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó
Ëè½µÅÚÍËÄ«5:20~ ÉÙ»³¥Æ¥ì¥Ó
Ëè½µÅÚÍËÄ«5:30~ ¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó
Ëè½µÆüÍË24:55~ Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó
ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡£
ABEMA¡¿Prime Video¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡¿DMMTV¡¿FOD¡¿Hulu¡¿lemino¡¿NETFLIX¡¿U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¿¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿Tver¡¿Anime Festa¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¿J:COM STREAM¡¿TELASA¡¿milplus
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§µÈÅÄÂçÊå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´Ý¸Í»ËÌÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§º¸
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÐºÚÊæ¡¢Æ£°æÆàÈþ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶Èþ¹á¡¢»³ÃæÀµÇî
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈøÇ·¾åÃÎµ×
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÅìÉ´¹ç·Ã
¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³µ®¾Ï
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ËÒÌî¹§Íº
¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÀî²ÂÅµ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»°¾åñ¥ÂÀ
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¹â¶¶¾¿Í
ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒ Ì÷
²»³Ú¡§ËÓ·î¼þÊ¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥ô¥©¥ë¥ó
¼çÂê²Î
Âè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖSo Far Away¡×SI-VIS
Âè1¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖFRIENDS ¡õ SMILE¡×SI-VIS
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¥ç¥¦¥ä¡§¸Å²°°¡Æî
Æä¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡§º´ÁÒ°½²»
¦Ì¡Ê¥ß¥å¡¼¡Ë¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥½¥¦¥¸¡§Åç粼¿®Ä¹
JUNE¡Ê¥¸¥å¡¼¥ó¡Ë¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
YOSUKE¡§Ï²ÀîÂçÊå
¿ÀÎ¤Þ¥¡§²ÏÀ¥çý´õ
»°»ÞÀ»Æá¡§¹â³ÀºÌÍÛ
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¥¥ç¥¦¥ä starring ÇÏ±ÛÂö¸Ê from SI-VIS
¥»¥¤¥ì¡¼¥ó starring IZUMI from SI-VIS
¦Ì starring ·îÇµ from SI-VIS
¥½¥¦¥¸ starring »¡¹ from SI-VIS
JUNE starring ¤Õ¤ë¡¼¤ê from SI-VIS
YOSUKE starring Taisho from SI-VIS
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSI-VIS¡×¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦YOSUKE¤ËÆ´¤ì¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¾åµþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥¥ç¥¦¥ä¤Ï¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿½ÂÃ«¤Î³¹¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¡¦Æä¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÖSI-VIS¡×¤Î¿·¶Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤ò²õ¤¹Ææ¤Î¸½¾Ý¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖSI-VIS¡×¤Î¿¿¼Â¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
É½¸þ¤¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤¹¤ë¡ÖSI-VIS¡×¤Ï¡¢ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¡¼¥¸¥å¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÏÂ¸ºß¤´¤È¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½À¤³¦¤Î¶²¤í¤·¤¤¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¥ç¥¦¥ä¤Ï¡¢¡ÖSI-VIS¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÌ¿¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
©2025 ¥Ï¥ë¥â¥Ë¥¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
