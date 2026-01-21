「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」がBlu-ray化！7公演が順次販売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

バーチャルライバーグループ・にじさんじが7周年を記念し、2025年5月10日から2026年1月18日にわたり開催したライブツアー“にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！”の仙台、名古屋、横浜、神戸、福岡、広島、東京の7公演をBlu-ray化し、2026年4月8日(水)から順次販売されることが発表された。

ライブ本編はもちろん、特典映像としてライバーを追いかけ続けるライバーカメラから厳選した数曲と、オーディオコメンタリーも収録。また、予約に応じて各法人別特典を付与するほか、アニメイト、ゲーマーズ、タワーレコードでは全巻購入特典をプレゼントするキャンペーンも実施される。

さらに上海公演、ソウル公演のアーカイブ動画が現在にじさんじ公式YouTubeチャンネルにて公開中だ。(※再編集版を含む)

●商品概要

にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！[Blu-ray]

＜発売日＞

2026年4月8日(水)

仙台公演

品番：ACN-30023

2026年5月6日(水)

名古屋公演

品番：ACN-30024

2026年6月10日(水)

横浜公演

品番：ACN-30025

2026年7月15日(水)

神戸公演

品番：ACN-30026

2026年8月12日(水)

福岡公演

品番：ACN-30027

2026年9月16日(水)

広島公演

品番：ACN-30028

2026年9月30日(水)

東京公演

品番：ACN-30029

＜収録内容＞

・ライブ本編映像

・副音声：オーディオコメンタリー

・特典映像：ライバーカメラ映像

・特製収納ボックス

・パスポート風カードセット

・複製コメント入り公演写真ブロマイドセット

・ブックレット

※仙台公演以外のオーディオコメンタリー出演ライバーとライバーカメラ映像の詳細は後日公開予定です。

※商品仕様、内容は予告なく変更になる場合がございます。

＜仙台公演＞本編映像＆特典映像収録楽曲

1. Budding!

2. MC

3. ZUNDA!アッパレ☆運命

4. 第六感

5. 名前のない怪物

6. こどものしくみ

7. MC

8. アイシー

9. ハレンチ

10. 非国民的ヒーロー

11. Booo!

12. パラサイト

13. 黙ってロックをやれって言ってんの！

14. MC

15. 気まぐれメルシィ

16. 地球最後の告白を

17. 月光浴

18. Luna say maybe

19. MC

20. ロキ

21. ワールドイズマイン

22. 糞ブレイキン脳ブレイキン・リリィー

23. ココロオドル

24. MC

25. 鐘が鳴る場所で

26. Arc goes oN

27. Virtual to LIVE

副音声：加賀美ハヤト、山神カルタ、フレン・E・ルスタリオ

特典映像：「鐘が鳴る場所で」「Arc goes oN」「Virtual to LIVE」

＜名古屋公演＞本編映像＆特典映像収録楽曲

1. Arc goes oN

2. main dishが足りてない

3. MC

4. 宵々古今

5. 魔性の女A

6. ロウワー

7. サラマンダー

8. 未来図

9. Glory Steady Go

10. MC

11. 聖者の行進

12. ダリア

13. メルティランドナイトメア

14. 懺悔参り

15. ノンブレス・オブリージュ

16. MC

17. サムライハート(Some Like It Hot!!)

18. ファイアダンス

19. 群青

20. クラクション・ラヴ~ONIISAN MOTTO GANBATTE~

21. MC

22. 仮死化

23. Budding!

24. MC

25. Virtual to LIVE

特典映像：「main dishが足りてない」「魔性の女A」「Glory Steady Go」「Virtual to LIVE」

＜横浜公演＞本編映像収録楽曲

1. Summer and Peace!

2. MC

3. 世界一可愛い私

4. ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C

5. MC

6. トラフィック・ジャム

7. ちがう!!!

8. BLUE BACK

9. MC

10. レッド・ルーラー

11. ナノ・セカンド

12. 泥中に咲く

13. MC

14. 怪獣

15. 絶対零度

16. 世界を照らすテトラッド

17. MC

18. プロポーズ

19. かつて天才だった俺たちへ

20. アスノヨゾラ哨戒班

21. MC

22. 抜錨

23. 青と夏

24. MC

25. Arc goes oN

26. キラー

27. スターマイン

28. Virtual to LIVE

＜神戸公演＞本編映像収録楽曲

1. Summer and Peace!

2. MC

3. マーシャル・マキシマイザー

4. 雷命

5. [A]ddiction

6. Prayer X

7. MC

8. Deal with the devil

9. ファタール

10. 春を告げる

11. DAY×DAY

12. Tot Musica

13. MC

14. 混沌ブギ

15. UNDEAD

16. 八月のレイニー

17. CALLING†

18. オオエドランヴ

19. MC

20. め組のひと

21. 死ぬな！

22. 恋のメガラバ

23. Arc goes oN

24. MC

25. Virtual to LIVE

＜福岡公演＞本編映像収録楽曲

1. Beyond the way

2. G4L

3. 偽物人間40号

4. MC

5. サラマンダー[TAKU INOUE 3-Minutes Remix]

6. ULTRA C

7. Alice in N.Y.

8. ラヴィ

9. GURU

10. MC

11. シネマ

12. 命に嫌われている。

13. CITRUS

14. どうにかなっちゃいそう！

15. 僕にピアノは弾けないけれど

16. MC

17. 恥ずかしいか青春は

18. GETCHA!

19. Mister Jewel Box

20. ファイアダンス

21. 一旦ステイ TONIGHT

22. MC

23. Arc goes oN

24. ヨナガオルケスタ

25. MC

26. Virtual to LIVE

＜広島公演＞本編映像収録楽曲

1. ヨナガオルケスタ

2. フィクサー

3. ジャックポットサッドガール

4. ゲラゲラポーのうた

5. シンデレラ (Giga First Night Remix)

6. キャンディークッキーチョコレート

7. MC

8. サウダージ

9. BANDAGE

10. MC

11. まつり

12. 我儘姫

13. 痛いの痛いの飛んでいけ

14. エル・タンゴ・エゴイスタ

15. ばかまじめ

16. MC

17. 白線

18. 唱

19. イガク

20. ヒアソビ

21. NEO

22. 炎と森のカーニバル

23. MC

24. Arc goes oN

25. potatoになっていく

26. MC

27. Virtual to LIVE

＜東京公演＞本編映像収録楽曲

1. Arc goes oN

2. MC

3. 恋

4. 絶絶絶絶対聖域

5. バッド・ダンス・ホール

6. MC

7. Party!!

8. ファタール

9. 点描の唄

10. 閃光少女

11. MC

12. 天天天国地獄国

13. テレパシ

14. 不死鳥のフランメ

15. ロウワー

16. ポラリス

17. BOW AND ARROW

18. ハッピーミルフィーユ

19. MC

20. ヤバみ

21. ハレ晴レユカイ

22. MC

23. ファミリア

24. にじさんじ組曲

25. なんやかんや、冬。

26. MC

27. アンノウンマザーグース

28. Virtual to LIVE

29. MC

※ライブで披露された楽曲について、一部収録されないものがございます。

※商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。

※本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください。

※一部公演のライバーカメラ収録楽曲、オーディオコメンタリー出演ライバーは後日公開予定です。

