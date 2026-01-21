鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

今回はシャッター通りとなった指宿市の商店街ににぎわいを取り戻そうと奮闘する店主たちの取り組みです。

たくさんの人が行き交う商店街。通りには野菜を販売する店や…鮮魚を取り扱う店舗。雑貨やスイーツなどを販売する店も並んでいます。

（客）

「先月も来た、楽しい」

「野菜とカゴを買った」

「毎月の楽しみ」

指宿駅前の「指宿中央通り」。毎月第3日曜日に開かれる朝市の光景です。

ところが…。

シャッターが目立つ 平日日中の商店街…

（記者）「平日日中の商店街、人通りはなくシャッターが目立つ」

（指宿中央通り未来協議会 道下克雄さん）「昔に比べるとだいぶお店も少なくなって。昔のシャッターの降りている感じとちょっと違う…」

朝市を企画している道下克雄さん（55）。指宿で生まれ育った道下さんは、商店街からほど近いフランス料理店のオーナーです。

（指宿中央通り未来協議会 道下克雄さん）「あまり商店街というのが機能していない。にぎわいをつくり若い人が入ってきて人が増えていけば、地域活性化の原動力になり得る」

ハネムーンブームでにぎわった指宿

昭和40年から50年代、ハネムーンブームでにぎわった指宿。このころは指宿中央通りにも60を超える店舗がありましたが、今は20店舗ほど。

閑散とした通りににぎわいを取り戻そうとおよそ2年前から始めたのが朝市でした。

（指宿中央通り未来協議会 道下克雄さん）「フランスで仕事をしていたとき、フランスは日曜日に“朝市”“マルシェ”がたつ。その時はにぎわい・活気があって」

大切にするのは…運営側も楽しむこと

「フランスの光景を指宿でも」と始めた朝市。一緒に運営する仲間との打ち合わせです。

準備するメンバーも商店街で飲食店などを営む店主たち。道下さんは運営側も楽しむことを大切にしています。

（指宿中央通り未来協議会 道下克雄さん）「地域のつながりが欲しかった。商店街の人たちが前向きに盛り上がらないと、イベントも成功しないし商店街も成功しない」

（指宿中央通り未来協議会 須崎大介さん）「にぎやかなのが好きなので、それがモチベーション。自分が商売している、自分が生まれ育った町が人でにぎわうのが気持ちがいい」

朝市当日…50店舗ほどが集まった商店街

朝市当日。準備は陽がのぼる前から始まります。

（道下さん）「すみません、動き回るけど」

朝市メンバーの協力もあり50店舗ほどが集まった商店街。しばらくすると客でいっぱいになりました。

Q.盛り上がりはどう？

（来場客）「すてき」

（来場客）「いろんな店の人とも話せて、活気があっていい」

かつてのにぎわいを思い出す…“新たな交流の場”

指宿で生まれ育ったというこちらの4人組は、かつてのにぎわいを思い出すようで…

（指宿出身 80代）

「（昔は近くに）映画館があった、うちらがデートをするころ」

Q.昔を思い出す盛り上がり？

「しょっちゅうやってもらいたい、本当にさみしくなったこの商店街は」

出店者にとっては、“新たな交流の場”にもなっているようです。

（出店者）「出店している人たちがみんな仲がいい」

（出店者）「ここだと店同士でも交流ができて、客とも店ともつながれるイベント」

商店街が活気づく兆しも…

朝市がきっかけで、さらに商店街が活気づく兆しも見えてきました。

（商店街に出店計画中 久保栞さん）「（朝市で）ビジョンが出来てきて、駅の通りでカフェをしたいと準備」

朝市に出店しているコーヒー専門店。商店街に店舗を構えようと計画中です。

（商店街に出店計画中 久保栞さん）「（さらににぎわう）ポテンシャルはある。（通りを）もっと明るくしたい、その協力ができたら」

（指宿中央通り未来協議会 道下克雄さん）「商店街で店をしてみようという人も。商店街も雰囲気が変わっていくと思う」

目指すは指宿全体の活性化

にぎわい復活を目的に通りの店主たちが始めた朝市。この盛り上がりが、指宿全体の活性化につながることを目指しています。

（指宿中央通り未来協議会 道下克雄さん）

「あまり接点がなかった人たちと、同じ方向に向かってできるのはひとつのチカラ、地域の人たち魅力。ここがにぎわえばもっとほかに普及していく」

「指宿の観光も盛り上がってほしいし、指宿の良さも感じてもらえたらいいのかな」

たくさんの人でにぎわったかつての指宿。再び光を取り戻そうと地元店主たちのチカラで少しずつ変わり始めています。

指宿中央通りの朝市では出店者を随時募集しています。

詳しくは「指宿朝市」で検索してください。

