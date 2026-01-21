警報級の大雪 西日本～北日本の広い範囲で

気象庁は21日夕方、大雪に関する情報を発表しました。 日本列島は25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に今夜から明日22日にかけては、数年に一度クラスの非常に強い寒気が流れ込み、西日本から北日本の広い範囲で大雪となるでしょう。

【】、【】は画像で掲載しています。

＜今夜から明日にかけての警戒ポイント＞

平地でも特に警戒が必要なのは、北陸、中国地方、近畿地方です。 これらの地域では、山沿いだけでなく、普段雪の少ない「平地」でも短期間に積雪が急増するおそれがあります。車両の立ち往生などの交通障害に警戒が必要です。

＜２２日夕方までの予想降雪量＞

関東甲信や北海道でも50センチ、東海で40センチの大雪が予想されています。 特に、近畿北部の平地や山陰の平地で60センチ、新潟の平地で70センチなど、場所によっては市街地でも災害級の大雪となる可能性があります。

▼２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ５０センチ 北陸地方 １００センチ 東海地方 ４０センチ 近畿地方 ８０センチ 中国地方 ９０センチ

▼その後、２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 １５センチ 北陸地方 １００センチ 東海地方 ５０センチ 近畿地方 ４０センチ 中国地方 ３０センチ

▼その後、２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ３０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ３０センチ 北陸地方 ７０センチ 東海地方 ７０センチ 近畿地方 ３０センチ 四国地方 ２０センチ

その後も２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。

【】、【】は画像で掲載しています。

＜今後の見通し＞

この強い冬型の気圧配置は25日頃まで長く続く見込みです。23日以降も北陸や東北を中心に積雪がさらに増え、四国の山地でも20センチの積雪が予想されています。

不要不急の外出は控え、やむを得ず車を運転する場合は、冬用タイヤやチェーンを必ず装着してください。スコップや防寒具、食料や飲料などを準備し、最新の気象情報や交通情報に注意してください。

26⽇は、⻄から冬型の気圧配置が緩む予想ですが、28⽇には再び冬型の気圧配置となる予想です。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

47都道府県の週間天気予報を画像で掲載しています。

23日から28日までに1日でも雪マークが確認できるのが、

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、

群馬、長野、

新潟、富山、石川、福井、

岐阜、愛知、

滋賀、京都、兵庫、

鳥取、島根、広島、山口、愛媛、

福岡、佐賀、熊本、大分となっています。

・