¡¡Êë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿·ÐºÑ¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡ÖÊë¤é¤·¡ß·ÐºÑ¡×¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥³¥á¤Î²Á³Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤Ï¡¢1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Î²Á³Ê¤Ï5kg4416±ß¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Î²Á³Ê¤Ï4267±ß¤ÈÁ°¤Î½µ¤è¤ê150±ß¤Û¤ÉÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤¬¡¢¹ØÆþ¤ÎÆ°¤Æß¤¯
¡Ê¾¾ÌÚÍüºÚ ¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤âÃÍ²¼¤²¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡19Æü¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Þー¥È¤Ç¤Ï¥³¥á5kg¤¬ºÇÂç¤Ç400±ß¤Û¤ÉÃÍ²¼¤²¤Ë¡£5kg¤ÇÀÇ¹þ¤ß4300±ß¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê°ìÉô¾¦ÉÊ¡Ë¡£
¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Þー¥È¡¿²¬ËÜÏÂ·Ã ¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤ª¥³¥á²°¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éºß¸Ë¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é²¼¤²¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¤Ï―¡Ë
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ°Â¤¤¤Î¤ò¡¢¹ñ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×
¡ÖÁ°¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï½µ¤Ë2²ó¤Ï¤¦¤É¤ó¤È¤«¾®ÇþÀ½ÉÊ¤ÎÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ª¥³¥á¿©¤Ù¤è¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï4000±ß¶á¤¯¤Þ¤ÇÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯2·î°ÊÍè¤È¤Û¤Ü1Ç¯¤Ö¤ê¡£¤¿¤À¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤â¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÆþ¤ÎÆ°¤¤ÏÆß¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Þー¥È¡¿²¬ËÜÏÂ·Ã ¼èÄùÌò¡Ë
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Ê¤¤¤Ê¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë³§¤µ¤ó¤¿¤á¤ÆÇã¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢°Â¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É²È¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²Á³Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
ºß¸Ë¤Ï²áµî6Ç¯¤ÇºÇÂ¿¡¡3·î°Ê¹ß¤Ï²Á³Ê²¼Íî¤¬²ÃÂ®¤«
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç1·î8Æü¡¢¥³¥á¤Î¼è°ú¶È¼Ô¤Ê¤É¤Çºî¤ëÃÄÂÎÊÆ¹ò°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ»Ù±çµ¡¹½¤¬¡¢¸þ¤³¤¦3¥«·î´Ö¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤òÈ¯É½¡¢²¼Íî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀìÌç²È¤âº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¿¾®Á°ÅÄÂç²ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ö3·î¤Ë½¸²Ù¶È¼Ô¤â²·¶È¼Ô¤â·è»»´ü¤ò·Þ¤¨¡¢·è»»´ü¤Ë¸þ¤±¤Æºß¸Ë¤ò¸½¶â²½¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÃÍ²¼¤²°µÎÏ¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤¿¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºß¸Ë¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý³ÏÎÌ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯»º¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï746Ëü8000t¤ÈÁ°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1³ä¤Û¤ÉÁý²Ã¤·¡¢2017Ç¯°Ê¹ßºÇÂç¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï2024Ç¯¤Î¥³¥áÉÔÂ¤ò¼õ¤±¤Æ¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎºîÉÕÌÌÀÑ¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç²·¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÎÈÎÇäÃÊ³¬¤Ç¤Î¸¼ÊÆ¤Îºß¸ËÎÌ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë82Ëüt¤È²áµî6Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºß¸Ë¤ÏºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Îºß¸Ë¤ò²·¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ïº£¸åÇä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Ïº£¸å¤Î²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3·î¤Þ¤Ç¤Ë5kg¤¢¤¿¤ê¤À¤¤¤¿¤¤4000±ß¤Û¤É¤Ë¡¢¤½¤·¤Æµ¤²¹¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë3·î°Ê¹ß¤ÏÎäÂ¢Âå¤â¤«¤µ¤à¤³¤È¤«¤éºß¸Ë¤ò¼êÊü¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·3500±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó²Á³Ê¹âÆ¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¤·¤«¤·¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï²Á³Ê¤¬¤Þ¤¿¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»ÔÅì¶è¤Ç¥³¥á¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ±à¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ê°ì½ê·üÌ¿ÇÀ±à¡¿´äËÜ±ÑÎ´ ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Öº£¸åÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥³¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤À¤±ÊÝ´É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¥³¥á²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ãç²·¤Ç¤·¤¿¤ê¤ÏµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éº£Ç¯¤ÏÆ°¤¤¬Æß¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡º£¸å¤Î²Á³Ê¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍè¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ºîÉÕ¤±¤ò¸º¤é¤¹Æ°¤¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ì½ê·üÌ¿ÇÀ±à¡¿´äËÜ±ÑÎ´ ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤è¤½¤â¡ÊºîÉÕÌÌÀÑ¤ò¡Ë¤ß¤ó¤ÊÁý¤ä¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈºîÉÕ¤±¤â¤¤¤¤¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¡Ê²Á³Ê¤¬¡Ë¤Þ¤¿¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤½¤·¤¿¤é¡×
¡¡¤â¤·À¸»ºÎÌ¤¬¸º¤ì¤Ð¤Þ¤¿²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¿¾®Á°ÅÄÂç²ð¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅ·¸õÉÔ½ç¤È¤«Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¼ûÍ×ÎÌ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¯¤ë¤È²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¡×
¡¡²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ì¤Ð¥³¥áÎ¥¤ì¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾®Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¤ÎÈÎÏ©¤ò¸«½Ð¤·¡¢°ìÄê¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¿¾®Á°ÅÄÂç²ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÊÆÊ´¤È¤«¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÊÆÊ´¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³¤³°¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥á²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Áªµó¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Êë¤é¤·¤ÎÉéÃ´¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
