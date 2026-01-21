強い冬型の気圧配置の影響で県内では21日夜遅くから、北部で警報級の大雪になる恐れがあります。



すでに交通機関にも影響が出ています。



長野地方気象台によりますと、県内は「21日夜遅く」から「22日の昼前」にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域を中心に大雪になるところがあるとみられています。



上空の寒気が予想以上に強まった場合などには警報級の大雪になる恐れがあります。



22日午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で、

中野飯山地域で「50センチ」

長野地域と大北地域の山沿いで「30センチ」

長野地域の平地などでは「10センチ」と予想されています。





■交通機関への影響です。JR各社によりますと、「飯山線」戸狩野沢温泉駅と新潟県の越後川口駅との間21日夜まで上下線10本運休。22日は終日、運休。23日は森宮野原駅と越後川口駅の間始発から午後1時半ごろまで運休。「大糸線」南小谷駅と新潟県の糸魚川駅の間一部列車が運休。22日も始発から上下線13本の運休が決まっています。今後の気象状況によっては、列車の遅れや行先の変更、運休が発生する可能性があります。■高速道路の情報■国土交通省やネクスコ東日本21日午後8時ごろから、・上信越道の長野インターから新潟県の上越ジャンクションまで・国道18号の長野市豊野町大倉の大倉チェーン着脱場から新潟県上越市の下源入交差点の間「予防的通行止め」を行う予定としています。