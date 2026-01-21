女子プロレスのスターダムは21日、後楽園ホールで「スターダム旗揚げ15周年記念シリーズNEW YEAR STARS2026 in KORAKUEN」を行った。

昨年12月29日の両国国技館大会でプロレス再デビューしたフワちゃんが師匠の葉月とタッグ戦で八神蘭奈、IWGP女子＆STRONG女子2冠王者の朱里と対戦。

フワちゃんが八神にエルボーやドロップキックと力強く技を繰り出す。葉月との連係技を見せ、朱里には卍固め、脳天砕きなどの大技で攻めたものの、11分59秒、朱里のサソリ固めでフワちゃんがギブアップ負け。

バックステージでは葉月は「師弟タッグ対決負けた。負けたけど、謝ることじゃない。この痛みがわかるのはこの後の攻略とかわかるから」と慰める。フワちゃんは「痛い痛い。受けたことのない痛みで、ちょっと朱里さんに噂は聞いていたが、ホント骨も肉も衣装も全部壊れましたよ。ホントにめちゃくちゃにやってくるなんて悪者じゃないですか。ものが違いますよ。頭使わないと。改めて2つのベルトを持つ葉月さんが凄いな。ただ者じゃないな」と感心しきり。次は31日に参戦予定で「勝つためには結構作戦考えないと。明日もあさっても空いてます」と勝利のために練習を積んでいく。

勝った朱里は「フワちゃん試合をしてみて、いいね。面白いね。なんか気持ちが伝わってくる。戦ったときどう進化してくるか、楽しみなった。また当たるの楽しみにしているよ」と評価した。