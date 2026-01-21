日向坂46小坂菜緒＆藤嶌果歩、声優初挑戦作の舞台あいさつ登壇 先輩・後輩で支え合ったアフレコを明かす
アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒＆藤嶌果歩が21日、都内で行われた『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）の完成披露舞台あいさつに登場した。
【写真】かわいすぎ！手を振る小坂菜緒＆藤嶌果歩
本作は、スライムに転生した元サラリーマン“リムル＝テンペスト”が、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』シリーズの劇場版第2弾。
初の海を舞台にした物語で、原作・伏瀬による原案＆完全監修を担当。海底にある国【カイエン国】を舞台に、巫女・ユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
2人は、今回が声優初挑戦となり、ユラに付き従う侍女・ミオを小坂、同じくユラの侍女・ヨリを藤嶌が演じる。
昔から同シリーズの大ファンだったという小坂は「この話をいただいたときは本当にすごくうれしかったです。声優初挑戦ということで、緊張した中でのアフレコだったんですけど、アフレコをやりたいという夢がかなって幸せな時間でした」と笑顔。
藤嶌は「演技のお仕事を個人でいただいたのも今回が初めてで、緊張や不安があったんですけど、先輩の小坂さんと出演させていただけるということと、ファンの方やメンバーから『おめでとう！』の言葉をいただいて、すごく言葉が温まりました。こうして観てくださる皆さんにお会いできて幸せな気持ちでいっぱいです！」と声を弾ませた。
小坂は、藤嶌の声が大好きと明かし、「今回こうやって声のお仕事を一緒にできたことがうれしかったですし、藤嶌は抑揚のつけ方が上手だったので、お互いに背中を押しあってアフレコできたので、すごく素敵な経験ができました」と振り返った。
そんな先輩の声を聞き、藤嶌も「うれしいです！」とにっこり。「今日もすごく緊張しているんですけど、アフレコでもすごく緊張していて。でも小坂さんに励ましていただいたので、やっぱり先輩の力って大きいなと思います」と感謝を伝えていた。
会見には、2人のほか、主人公・リムル役の岡咲美保、ゴブタ役の泊 明日菜、ゾドン役の堂本光一、ユラ役の大西沙織も登壇した。
