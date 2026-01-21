女子プロレスのスターダムは21日、後楽園ホールで「スターダム旗揚げ15周年記念シリーズNEW YEAR STARS2026 in KORAKUEN」を行った。

試合前に岡田太郎社長がリングであいさつ後、スターライト・キッド（Sキッド）が登場。27日にスタイルブックのPRを行った。そこに上谷が乱入。ドロップキックを見舞う。マイクを持った上谷は「しもべたちよ、久しぶりだな。沙弥様、ちょっと有給休暇飽きちゃったから、次の試合から復帰させてもらうわ」と復帰宣言。「子猫ちゃん（Sキッド）も寂しそうにしているし、仕方ないから沙弥様が相手してやるよ」と挑発する。2月20日に発売の自伝本をPR。「お前ら、一人38冊しっかり予約しておけよ」と言いたい放題だ。

これを見ていたSキッドは「荒らすだけ荒らして、いつも邪魔ばかりしやがって、しかもちゃっかり宣伝してよ。38冊とは言わず40冊買え」と沙弥様に負けずにアピール。「あんなに強がっていたのに私のメッセージが届いたってことでいいですか。2月7日、大阪までやれるだけやらせてください。前哨戦組めるだけ組んでください。社長」と岡田社長に要求し、快諾した。

「皆さん、2月7日大阪で私が上谷沙弥を終わらせます。私が赤のチャンピオンになってグランドスラム達成、そして、マスクウーマンの私がスターダムの顔、女子プロレス界の顔になってやるから、目を離さないでください」と言い切り締めた。