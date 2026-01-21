ガンダム『閃光のハサウェイ』第1章まとめ映像公開 『キルケーの魔女』に繋がる内容
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）公開に先駆け、第1章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を振り返るダイジェスト映像「これまでの『閃光のハサウェイ』」が、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。
【動画】わかりやすい！『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』まとめ映像
映像では第1章のラストシーン…ハサウェイがマフティーの支掩船ヴァリアントの甲板を歩く場面からスタート。そこから記憶を巻き戻すように、「マフティー」を名乗るハイジャック犯によるハウンゼン356便での出来事や、ギギやケネスとの出会い、そして3人の繋がりが深まりハサウェイを取り巻く人間関係が変化していく様子が描かれる。
また、ハサウェイの「じゃあ、教えてくれよ、この仕組みの深さを破壊する方法を」という象徴的なセリフをはじめ、彼の苦悩と葛藤が鮮烈に浮かび上がるシーンや、レーンの登場をきっかけとしたΞ（クスィー）ガンダムとペーネロペーの激突など、第1章終盤の激戦も。
その後、ハサウェイが仲間たちの元へ戻りこれから待ちうける運命、そして第2章『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がどのような物語を紡ぐのか。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
