労働団体の連合富山はきょう、衆院選に新党の中道改革連合から立候補を予定する現職と国民民主党の新人2人を推薦することを決めました。



連合富山が推薦を決めたのは、衆院選富山1区で新党「中道改革連合」から立候補を予定している現職の山登志浩議員と3区から立候補を予定している国民・新人の山本圭太さんで、きょう2人と政策協定書を交わしました。



連合富山は、現職・山さんの当選が、最優先目標としています。

一方、富山2区で中道改革連合から立候補を予定している新人の越川康晴さんは、過去2回の衆院選で落選し、基準を満たしていないとして推薦せず「支持」としました。

それぞれの労働組合に判断に委ねるとしています。

また、公明党との連携については。



連合富山 宮崎敏裕会長

「中道になり応援団が増えたという捉え方はしているが、具体的に公明に何をしてほしいと言うつもりはなく、我々の組織をしっかり固めながら選挙戦を戦っていきたいというのが一番。短期決戦なのでやるだけですよ」



連合富山は、推薦を決めた2人について、きょうにも連合本部に申請する方針です。

