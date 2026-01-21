県内は、きょう各地で断続的に雪が降っていて、山間部に先ほど大雪警報が出されました。

雪はあすにかけて強まり平野部でも警報級の大雪となるおそれがあります。

雪による交通障害を防ぐため、県内の高速道路や国道8号は先ほどから一部で通行止めとなっています。



きょうの県内は雪が断続的に降っていて、先ほど大雪警報が山間部の市町村に出されました。

また寒さも厳しく、県内10の観測地点すべてで最低気温が氷点下の冬日になり、7つの地点でこの冬一番の冷え込みとなりました。

警察のまとめではきのう午後4時からきょう午後4時までに県内で103件のスリップ事故が発生しました。

県内の雪はこのあと次第に強まる見込みです。

あす午後6時までの24時間に予想される降雪量は多い所で、平野部で50センチ山間部で80センチとなっています。





こちらは現在の北陸自動車道砺波インターチェンジの様子です。入口のゲートが閉まり、通行できなくなっています。大雪による交通障害を防ぐため、北陸自動車道は県内では砺波インターと朝日インターの間で、さきほど午後6時から通行止めとなっています。また、国道8号も高岡市四屋と朝日町月山の間で午後6時から通行止めが行われています。国土交通省は不要不急の外出は控えるよう呼びかけています。またJRは関西方面の特急サンダーバード、米原・名古屋方面の特急しらさぎがあす全ての列車で運休します。県内は25日 日曜日にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪となる見込みで積雪はさらに増えそうです。また厳しい寒さも続く見込みです。交通機関の乱れや除雪中の事故、さらに水道管や路面の凍結に注意してください。