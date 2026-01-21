県内は25日の日曜日ごろまで雪が降り続きそうです。

富山地方気象台は、先ほど、県内の山間部に大雪警報を出しました。

その後も25日まで警報が続く可能性があるとしています。

特に、今夜からあすにかけて、雪は1回目のピークとなります。



今回の寒波のポイントは、3つあります。

1つ目は、強い冬型の気圧配置です。

2つ目は、強い寒気の流れ込み。

そして、3つ目が、大雪をもたらすJPCZ＝日本海寒帯気団収束帯の影響です。





詳しい予報を見ていきましょう。こちらは、あす午前9時の予想天気図です。西高東低の強い冬型の気圧配置ですね。北西の季節風が強まって、日本海側には次々と雪雲が流れ込む状況になります。そしてこちらは、上空1500メートル付近の寒気の予想です。今夜からあすの夜にかけて大雪の目安となるマイナス12度以下の寒気に覆われます。その後も、寒気は、強まったり弱まったりしながら、25日にかけて居座る見込みです。3つ目がJPCZです。日本海に帯状の雲がありますがこれがJPCZです。発達した雪雲が、この後、県内まで移動していきます。雪雲が流れ込むことで、今夜からあすにかけて、短時間で一気に積雪が増える可能性があります。JPCZは、あさってには一旦北へ抜けますが、24日土曜日には再び南下して県内にかかる見込みです。大雪の2回目のピークは、土曜日になりそうです。大雪のピークが2回あるということですね。ただ、油断は禁物で、25日まで継続して大雪に警戒してください。改めて、予想降雪量です。きょう午後6時から24時間の予想降雪量は、多い所で平野部が50センチ、山間部が80センチ。あす午後6時から24時間は平野部が30センチ、山間部が70センチ。あさって午後6時から24時間は平野部が30センチ、山間部が70センチの予想です。また、あすの最低気温は各地で氷点下の予想です。砺波市などでは最高気温が0度未満の真冬日となる予想です。路面や水道管の凍結にも注意が必要です。最新の気象情報を確認しながら無理のない行動を心がけてください。