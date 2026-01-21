2月11日にKAWAII LAB.初のベストアルバムとしてリリースされる『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、「CHU CHU CHU研究中！」のライブ映像が公開された。

同楽曲は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループによるスペシャルユニット TEAM KAWAII LAB.の合同楽曲。各グループの代表曲のエッセンスが散りばめられ、遊び心ときらめきが重なり合うポップチューンだ。公開された映像は、2025年12月12日、13日にKアリーナ横浜にて開催された『KAWAII LAB. SESSION』にて楽曲を初披露した際のものとなっている。

さらに、ベストアルバムの店舗購入特典の絵柄が公開された。対象店舗はメンバーカラー別となっており、ベストアルバムを購入するとブロマイドやクリアファイルがプレゼントされる。

なおKAWAII LAB.は、プロジェクト発足4周年を記念したイベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』を2月11日よりKアリーナ横浜にて5日間、3月7日より神戸ワールド記念ホールにて2日間にわたり開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）