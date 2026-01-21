オレンジスパイニクラブが、ニューシングル「blur」（読み：ブラー）を1月28日に配信リリースする。

本楽曲は、なにわ男子 西畑大吾が連続ドラマ単独初主演を務め、MBS／TBSドラマイズム枠にて1月20日より放送スタートしたドラマ『マトリと狂犬』のオープニング主題歌。スズキナオト（Gt/Cho）が作詞作曲を手掛け、ドラマのために書き下ろした本楽曲は、正義と悪の境界線上を生きる主人公の内面を描き、答えのない時代を映し出す深みのある楽曲となっている。

さらに今回のリリース発表に合わせて、シングルのジャケットアートワークも公開。メンバーのゆっきー（Ba/Cho）がディレクションを手掛け、“曖昧”という楽曲テーマに沿って、人物の表情や輪郭をぼかした写真を用いたビジュアルに仕上がっている。

楽曲のリリース情報とあわせて、TikTokでの先行配信もスタート。1月22日には、FM802『UPBEAT!』番組内にて楽曲フル尺が初オンエアされる。また、本日よりPre-Add／Pre-Saveも開始。登録すると配信日にシングルが自動的にライブラリに追加される。

なおオレンジスパイニクラブは、結成14周年企画として3月7日に大阪 バナナホールにてワンマンライブを開催。同公演はチケットがソールドアウトしている。

（文＝リアルサウンド編集部）