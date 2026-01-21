「びっくりすぎる」「想像の斜め上」レンタル延長→期限付き移籍契約を解除。24歳MFが名古屋から海外クラブへ「どこのチームに行くのか」「世界でも輝いてほしい」の声
名古屋グランパスは１月21日、J２のジュビロ磐田にレンタル中の倍井謙が、両クラブ合意のもと、海外クラブへの移籍に向けた準備のため、期限付き移籍契約を解除すると発表した。
今年１月５日には、レンタル期間を2027年１月31日まで延長すると公表されていたなかでの一報に、SNS上では「移籍先は果たしてどこに...」「海外でも頑張ってね」「びっくりすぎる」「どこのチーム行くのか」「想像の斜め上だった」「世界でも輝いてほしい」「驚きしかありません」「活躍楽しみにしています」「寂しいけど仕方ない。頑張れ！」といった声があがった。
新天地に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
