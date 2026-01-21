1月21日までに、アイドルグループKis-My-Ft2の千賀健永がYouTubeを更新。自身の美容医療の全貌を公開し、その赤裸々すぎる内容が話題となっている。

千賀は『【施術初公開】現役アイドル・千賀健永の美容医療！正直ここまで変わると思わなかった…韓国リフトアップ体験！』と題した動画をアップ。韓国に美容医療を受けに向かい、施術の全てを撮影した内容を公開した。

「今回の動画では、顔に合わせてカウンセリングするというオーダーメイドの施術について、期待に胸躍らせる千賀さんの姿からスタート。現状の分析から、カウンセリングの様子などを細かく公開しました。今回は、フェイスラインや目元の重みを整える施術を受けることを決めた千賀さん。その施術中の状況も全て明かしているのです」（芸能プロ関係者）

事前準備として、肌の表面に麻酔をかける表面麻酔をするため、全顔が真っ白のクリームで覆われた姿を披露。さらに施術が始まると、口にチューブを加え、痛みを緩和するための笑気麻酔を吸い込む様子も映されていた。

リアルな施術が映る中、動画を見ていた視聴者は唖然。赤裸々すぎる動画に驚愕のコメントが届いていた。

《アイドルなのに、こんなさらけ出しちゃってるのにビックリ》

《アイドルでここまで晒け出す人いるんだ》

《ここまでみせてくれるの！？というくらいリアルな動画》

“美容オタク”ぶりを公言するアイドルは多いものの、施術中の様子を明かすアイドルはほぼいない。前代未聞の映像に、千賀の強いこだわりが滲み出ている。

「オペ中、笑気麻酔を吸いながらも襲う痛みに耐えている様子も映されていました。そんな痛みに耐えた結果は、術前との違いが一目瞭然。千賀さん本人も《すごいよかった》とその効果に大満足のようでした」（前出・芸能プロ関係者）

子供の頃から自分の顔にコンプレックスがあったといい、美容に目覚めたという千賀。2025年3月から美容に特化したソロYouTubeチャンネル『千賀健永 / kento senga』を開設し、これまでにも彼自身が納得して実践する美容方法を公開してきた。

「千賀さんは、自身で得た深い知識で『エビデンスおばけ』とも言われるほど美容についてのこだわりを持っています。そのため彼の美容方法は、ファンからも信頼度が高く、今回の施術の公開も美容好きな人にとっては、かなり興味深いものになっているでしょう。美容医療は“人生を前向きにする力”と語っていた千賀さんだからこその新たな試みとなったようです」（前出・芸能プロ関係者）

千賀の“追求”はまだまだ止まらない。