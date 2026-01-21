2025年3月30日の最終回スペシャルをもってレギュラー放送が終了した『行列のできる相談所』（日本テレビ系）。番組の復活版として1月20日、『復活第2弾!行列のできる法律相談所2時間SP』が放送された。豪華なゲストが登場するなか、ミュージカル俳優として活躍する井上芳雄が放った発言が波紋を呼んだ。

「この日の放送では、ゲストに女優の浜辺美波さんや、M-1王者のたくろう、映画『8番出口』の“おじさん”でブレイクした河内（こうち）大和さんなど、いまをときめくタレント陣が集結しました。さらに、2025年11月に婚約を発表した、歌舞伎俳優の中村橋之助さんと元乃木坂46の能條愛未（あみ）さん夫婦も登場。番組内では2人のなりそめが公開され、ひときわ注目を集めていました」（テレビ局関係者）

番組では、橋之助夫妻の結婚までの経緯がオンエアされ、2021年に上演したミュージカル『ポーの一族』で、夫婦役として共演したことがきっかけで交際に発展したことが明かされた。そんなエピソードが繰り広げられると、突如、後方に座っていた井上が口を開いた。

「井上さんは、2人に向かい『ミュージカルって、くっつくよね』と笑顔で話しかけたのです。スタジオには笑いが起こり、橋之助さん夫婦も笑顔で照れる様子が映し出されました。しかし、その発言を聞き流せない視聴者が続出したのです」（同前）

井上本人も2016年、ミュージカル『ミス・サイゴン』での共演をきっかけに、女優の知念里奈と結婚している。自らの経験をもとにした説得力のある発言だったが、Xにはさまざまな声が寄せられた。

《しぬwwwほんとそう》

《元推しに想い馳せながら天井見た》

《確かにw 光一くんもミュージカルだしね》

これまで、ミュージカルの共演をきっかけに結婚した夫婦を思い起こす声が多数、寄せられたのだ。さらにそのなかでも、井上の“盟友”であり、プライベートでも仲のいい堂本光一を思い起こす声が届いていた。

「井上さんと堂本さんは、2018年にミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』で初共演して以降、意気投合し、親しい間柄となりました。そんな堂本さんは、2025年12月28日に結婚したことを発表しました。お相手は一般人女性と発表されましたが、すでに所属事務所を退所している元女優さんで、知り合ったきっかけは、堂本さんの主演ミュージカルでの共演だったと報じられています」（芸能ジャーナリスト）

交際12年という、長い月日から実らせた結婚とされている。トップアイドルとして駆け抜けてきた堂本だけに、ファンは祝福と同時に複雑な心境を抱いていたのも事実だ。

「ほかにも2021年には、元AKB48でタレントの河西智美さんと俳優の小山圭太さんがミュージカルでの共演をきっかけに結婚しています。井上さんが言うとおり、多数のカップルがミュージカルでの共演で誕生し、結婚に至っているんです。

今回、井上さんは、身のまわりの“あるある”として言及したつもりだったのでしょうが、結婚発表があったばかりなうえ、親密な仲であることなどさまざまな状況が重なり、堂本さんの結婚を連想するファンが多かったようです」（同前）

これから、ミュージカルに出演するタレントのファンは、ヒヤヒヤな心境になるかもしれない。