注目のバンド・35.7が新曲「あむりた」リリース決定！ツーマンイベントのゲスト2組解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現役大学生4人によるロックバンド35.7が、新曲「あむりた」を2月11日配信リリースすることを発表した。

■インディーズシーンで評価を集めた3rd EP『火星探索』以来、約5ヵ月ぶりの新曲リリース

2003年生まれのメンバーを中心に東京都内の高校の軽音楽部で結成した、現役大学生4人によるロックバンド。通称“ゴーテンナナ”。作詞・作曲を務めるたかはし（Vo＆Gu）による抒情的かつ文学的な歌詞と耳に残るキャッチーなメロディ、胸に迫るエモーショナルな歌声が10代を中心に共感を呼び、各地サーキットフェスでは入場規制、『SWEET LOVE SHOWER』『COUNTDOWN JAPAN』などの大型フェスへの出演も果たし、ライブハウスシーン、ストリーミングサービス上で注目を集めている。2025年11月には、自身初のワンマンツアーを満員のZepp Shinjuku (TOKYO)公演にて完走したことも記憶に新しい。

新曲「あむりた」は、タワレコメンに選出されるなど、インディーズシーンで評価を集めた3rd EP『火星探索』以来、約5ヵ月ぶりの新曲となる。併せて公開となった配信ジャケットは、ドット絵で描かれた巻貝が印象的なブルーのアートワークだ。

さらに、3月に行われるツーマンイベント『35.7 two-man live “houi”』のゲストアーティストも解禁された。

メンバーが自身の音楽活動におけるルーツを辿り、リスペクトしてやまないアーティストを招いて対バン形式で行われるこの企画。大阪公演にはミニマムジーク、横浜公演にはyonigeの出演がアナウンスされた。

着々と活躍のスケールを拡げている35.7の貴重なライブハウスでの対バン企画。完売が予想されるチケットはイープラスにてオフィシャル2次先行がスタートした。

そして、6・7月には東名阪ワンマンも予定されている。6月19日愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO、6月20日大阪・BIGCAT、そしてファイナルは7月2日東京・Spotify O-EASTの合計3ヵ所を回るキャリア最大規模のワンマンだ。こちらも現在イープラスにてオフィシャル2次先行を受付中。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「あむりた」

■イベント情報

『35.7 two-man live “houi”』

03/07（土）大阪・Live House ANIMA

GUEST : ミニマムジーク

03/29（日）神奈川・F.A.D YOKOHAMA

GUEST : yonige

■関連リンク

35.7 OFFICIAL SITE

https://sanjugotennana.com/

■【画像】「あむりた」アートワーク、イベントビジュアル