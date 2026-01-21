高市総理大臣が表明した衆議院の解散が、23日に迫っています。日本テレビでは「投票前に考える それって本当？」と題して、選挙の際にあふれる様々な情報とどう向き合っていくべきか考えます。

21日は、ネット上にあふれる政治に関する偽・誤情報などの投稿についてです。

■“国民・玉木代表が日本から追放”動画のサムネイルに…本人は怒り

国民民主党 玉木代表

「私の権利侵害はもうそっちのけですよね。だからこういうことをはたして許していいのか」

怒りをあらわにした国民民主党の玉木代表。その矛先は、YouTubeに投稿された動画のサムネイル。「玉木雄一郎、更迭！資産を没収され、日本から追放された！」と書かれています。

もちろん、日本から追放されたという事実はありません。

国民民主党 玉木代表

「まず追放されてません。皆さんの前にいますから。いくつか実は、すでに、明らかに悪質なものについては、動画の削除依頼を弁護士を通じてやっています」

◇

また、先週立ち上がった「中道改革連合」。

記者会見では、政党カラーの青色を使ったロゴが発表されましたが、SNSには、本物とは異なる赤色で、中国をイメージさせるようなロゴに改変された映像が投稿されていました。

この動画、野田代表の後ろの影をよく見ると…。野田代表が頭を動かしても、後ろの影はまったく動きません。

AIによるフェイクなどの判定を行う会社によると、こうした不自然な点が複数確認できることから、生成AIで加工された可能性が高いといいます。

中道改革連合は、ロゴの悪意ある改変については、厳正に対応するとしています。

■「まとめ動画、嘘ばかり」小野田大臣も注意喚起

さらに、小野田経済安全保障担当大臣も、「こういうまとめ動画は信じないで下さいね。嘘ばかりです」とSNSの情報について、Xで注意喚起しました。

その内容は、小野田大臣がドレスを着ている写真とともに、「趣味はコスプレ自作衣装」と書かれたもの。

しかし、この写真は、岡山県の美術館で撮影されたもので、ドレスは自作ではなく、美術館から借りた衣装でした。

美術館の館長は…。

いがらしゆみこ美術館 三城誠子館長

「撮影日が2019年の12月20日です。お姫様になるっていうのが提供させていただいているサービスですので、ネットとかに書かれているコスプレっていうのはないです」

小野田大臣も、趣味はコスプレではないと否定しています。

あたかも、自作したドレスを着ているかのように誤解させる投稿。さらに小野田大臣がバイクにまたがる写真とともに、「バイクも大好き」「愛車はヤマハの大型モデル」などと書かれていて、一見バイク愛好家のようにみえますが、これはおよそ5年前、岡山県内のイベントで撮影された写真。

小野田大臣本人は、「バイク免許持ってないしバイクも持ってない」と否定しています。

広がり続けるウソの情報。選挙日程が決まった今、偽・誤情報により一層注意が必要です。

■「その“バズり”って本当？」疑似バズりの可能性も

ネット上にあふれる政治に関する偽・誤情報などの投稿について、「その“バズり”って本当？」をテーマに、日本テレビ政治部の井上幸昌部長に聞きます。

鈴江奈々キャスター

「SNSで急に拡散した投稿をみると『今、これが注目されてるんだ』と感じてしまう方もいるかもしれません」

井上幸昌政治部長

「情報学が専門の佐藤一郎教授は、選挙や政治関連の投稿について『ちょっと興味があったとしても、リポストやいいねは控えた方がよい』と話します。というのも、その投稿、どこかの組織が意図的に“バズらせている”可能性があるといいます」



井上幸昌政治部長

「では、どうやってバズらせているのかというと、まず、何者かが生成AIを使って、偽・誤情報を含んだテキストや動画などを大量に作ります。それを多数のアカウントから短時間で大量に投稿します。さらにその投稿を、自動で次々に『いいね』や『リポスト』させます。

その結果、SNSのシステムが『注目度の高い投稿だ』と認識し、不特定多数のユーザーにもオススメ投稿として広く表示して、つまり“疑似的なバズり”が生まれるんです。

その投稿を見たユーザー側も『SNS側からオススメされた情報なら』と考えて、『いいね』や『リポスト』して、さらに拡散していくというしくみです」

■デマ情報のバズり「日本社会の分断」「不安定化」狙いか

桐谷美玲キャスター

「バズってるな、と思ったら、実は組織が意図的に仕掛けたものだったという可能性もあるということなんですね。その狙いはなんですか？」

井上幸昌政治部長

「政治などのデマ情報をバズらせているのは、日本国内の何者かの可能性もありますし、外国勢力の可能性もあると指摘されています。いずれにせよ、目的は『日本社会の分断をあおり、不安定化させる』こととみられています。

佐藤教授によると、これまでは外国勢力が情報工作を行おうとしても、日本語の難しさ＝『壁』があったのですが、生成AIの登場により『壁は崩れた状態』だと指摘しています」

鈴江奈々キャスター「SNSやインターネット上には、政治家や政党がダイレクトに発信するものなど有益なものもある一方、意図的にゆがめられた情報もあるということで、私たちも選挙情報を冷静に見極める必要がありそうです」