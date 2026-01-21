タレントの北斗晶（58）が、2歳の初孫・寿々ちゃんとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】寿々ちゃんの顔出しショット（複数カット）

2023年8月、長男・佐々木健之介さん（27）と女子プロレスラーの凛（32）との間に初孫・寿々ちゃんが誕生していた北斗。ブログでは顔出しショットをたびたびアップしており、「お姉さん顔で美人さんですね」「凛ちゃんそっくりですね」などと話題になっていた。

初孫・寿々ちゃんとの2ショットに反響

2026年1月20日の投稿では、「先日、このアンパンマンの太鼓を渡されて…『トントン、トントン、アンパンマン、トントン、トントン しょくぱんまん、トントン、トントン、カレーパンマン』と歌わされ、この後は…この歌を何十回と歌わされ…終わるたびに『もう1回』 と解放されず。北斗…孫には勝てません」とつづり、寿々ちゃんとの2ショットを披露している。

この投稿には「すーちゃん大きくなりましたねえ」「すーちゃんもおばあちゃんが大好きですね。頼まれたらもう、やっちゃいますよね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）