¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡£²´§½÷²¦¡¦¼ëÎ¤¤«¤éà¹éÌäµ»á¤ÎÀöÎé¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÄË¤ß¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î£²£±Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÍÕ·î¤È¤Î»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¤Ç£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¡õ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¼ëÎ¤¡¢È¬¿ÀÍöÆàÁÈ¤ÈÂÐÀï¡££²´§½÷²¦¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¼«ÎÏ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÆ®»Ö¥à¥½Ð¤·¡££²´§½÷²¦¤Ë²Ì´º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê½³¤ê¤ÇÀöÎé¤òÍá¤Ó¤ë¡£»Õ¾¢¤È¤Î¥À¥Ö¥ë´éÌÌ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤äÒÄ¸Ç¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤Ç¹¶¤á¤ë¤â¡¢½÷²¦¤ÏÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÅê¤²¤ë¤¾¡Á¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²´§½÷²¦¤È¤Î¼ÂÎÏº¹¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¼ëÎ¤¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ë¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¿©¤é¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡¢ÊÒµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÎÏ¢Â³¤ÇÌåÀä¡£¥í¡¼¥×¤ËÆ¨¤ì¤¿¤¬¡¢½÷²¦¤ÏÈó¾ð¤Ë¤âÃæ±û¤Ë°ú¤¤º¤êÌá¤·¡¢¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤é¤¨¤¿¤¬¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿½÷²¦¤Ë¡¢³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»Õ¾¢¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£²ù¤·¤¤¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÄË¤ß¤Ç¡Ä¥í¡¼¥×¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¼ëÎ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±½¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¹ü¤â¶ÚÆù¤âÆù¤â°áÁõ¤âÁ´Éô²õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ó¤Ê¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÅÜ¤êÇúÈ¯¤À¡£
¡¡ÍÕ·î¤Ë¡Ö¼¡¤Ï£³£±Æü¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤¬Íè¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤ÆÂÐºö¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«ÎÏ¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤È¡Ö²þ¤á¤Æ£²¤Ä¤â¥Ù¥ë¥È»ý¤Ã¤Æ¤ëÍÕ·î¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏºîÀï¹Í¤¨¤ë¤ÎÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤âÌÀ¸åÆü¤â¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îý½¬¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£