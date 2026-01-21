2年前に堺のコンビニで山本が清原氏に遭遇

ドジャースの山本由伸投手が偶然遭遇した大物が話題になっている。20日に公開されたオリックスの公式YouTubeチャンネル「BsTV」に出演。2年前、清原和博氏と街中で会ったことを明かした。

この日、山本の他に球団OBのT-岡田氏、阿部翔太投手、宗佑磨内野手、宮城大弥投手が参加。話は「入団した選手で一番印象が変わった選手は？」と言うテーマの中で話題は清原氏になった。

清原氏は2006年から2年間在籍。2005年高校生ドラフト1巡目で入団したT-岡田氏は1年目の消化試合で初スタメンした時に清原氏に一緒にアップを誘われたという。「緊張するやん？ そしたら清原さんに呼ばれて『おい、一緒にアップするぞ』って」と明かした。「もっと緊張した」と笑わせたが「その後も声かけてくださったりして、一番印象が変わった方」と感謝していた。

すると山本も「堺のセブンイレブンで偶然清原さんに会ったことがあるんですよ」とまさかのエピソードも。「2年前くらい。マジでたまたま。清原さんに似てるなと思ったら清原さんでした」と明かした。

宗が「嘘でしょ？ 喋りかけた？」と聞くと、「挨拶しました」と山本。「めちゃくちゃ優しかった」と話していた。さらに続けて、阿部が「俺も今年会った」と被せると、宗は「そんな会えんの？ 清原さんって」と驚いていた。（Full-Count編集部）