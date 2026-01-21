なこなこチャンネル終了して1年・こーくん、個人活動専念で「毎日なごみへの愛を更新」悩んだ時期乗り越え得た「財産」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/21】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたこーくん。カップルチャンネルを終了し、個人活動に専念するようになってからの変化や壁にぶつかった瞬間について語ってもらった。
【写真】人気YouTuber、街中降臨で自身の広告と2ショット
― 2月に「なこなこチャンネル」を終了し、個人での活動に転換するという大きな決断をされました。TikTokは2つのアカウント、YouTubeは3つのチャンネルから多岐にわたるジャンルのコンテンツを発信されていますが、それぞれで見せたい自分や役割にどのような違いを持たせていますか？
こーくん：「なこなこチャンネル」では、カップルや夫婦としての一面を見せてきたので、今は新しい一面をみんなに知ってもらうことを意識して、色々なチャンネル運営を意識しています。ただ、その中でもお酒（べしゃり酒）以外のコンテンツ（狩猟や美容、垢抜け）は未経験で、今まで自分が興味を持てていなかったことです。自分がまだ挑戦をできていなかった分野にのめり込んで、失敗しながらも楽しく挑戦し続けているところを視聴者の方に楽しんでもらいたいなと思っています。「こーくんも失敗しながら頑張っている。自分も頑張ってみよう」と思ってもらえたら嬉しいです。
― 5つのアカウントやチャンネルを回すのは並大抵の労力ではないはずです。企画・撮影といったクリエイティブな作業の中で「これだけは譲れない」というこだわりを教えてください。
こーくん：「これだけは譲れない」ところは、「一緒に夢や目標を追いかけることが出来る仲間」がいること。撮影や企画を一緒に考えてくれるメンバー、スタッフがいることがとても心強いです。小学校から高校まで野球をしていた影響か、チームで一緒に考えて励ましあいながら目標に向かっていくことが好きですね。
― 今まで2人で活動してきた分、1人での活動に孤独や悩みを感じた瞬間はありましたか？精力的に活動されていますが、それほどまでに頑張れるモチベーションとなっているものは何ですか？
こーくん：仲間がいることで支えられている部分が大きいです。「なこなこチャンネル」を卒業して、悩んだりする時期もありましたが、新たなチームで一緒に同じ目標に向かって、新しいファンの方がついてくださった時の喜びは本当に財産になっています。
今運用しているYouTubeチャンネルで登録者数100万人登録を目指していることも大きいですね。「なこなこチャンネル」としてチャンネル登録者数100万人を達成できたので「新しいチャンネルでも達成したい！」という強い気持ちがあるんです。目標に向かっていく道中は、色々な出来事があって夢中で進むことができるのでとても充実しています。
― 個人活動に専念するようになったことで、その分プライベートでのなごみさんとの時間も仕事と切り離して過ごせていると思います。2人での時間の過ごし方や話す内容に変化はありましたか？
こーくん：やはり仕事を一緒にするとなると、プライベートとの境界線が曖昧になることがあるのは事実でした。今はお互いの仕事の話を相談し合うことはありますが、お仕事は個人での活動になったので、2人で過ごす時もYouTubeを撮影することなく、デートや旅行に行って2人だけの時間を共有したり、なごみとまったり家でゆっくりする時間もとても増えたり、毎日なごみへの愛を更新している最中です。
― 約半年間個人活動を続けてきて、壁にぶつかったこともあったと思います。そのときに悲しみを乗り越えた方法を教えてください。
こーくん：自分の人生は「必ず上手くいく、なんとかなる」と思い続けている事が乗り越えることができる秘訣だと思います。大学を卒業したら公務員になると固く思っていましたが、YouTubeを始めてから自分の考え方、生き方が180度変わってしまったのかもしれません（笑）。自分の人生は、「必ず上手くいく、なんとかなる」と思っているので、これからも攻めの態勢で頑張っていこうと思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった読者に向けて夢を叶える秘訣を教えてください。2024年7月のインタビューでは「チャンスが来たときの“嗅覚”を大事にしてほしい」と答えてくださいました。
こーくん：僕は現実主義なところもあり、色々な新しい挑戦をしたくても少し慎重になってしまうことがあります。ただ、信頼できて尊敬している仲間がいるので勇気を出して1歩1歩進んでいっています。1人で挑戦することが怖ければ、目標は違えど挑戦している友達や、挑戦している人がいる環境に飛び込んでみてください。たくさんの刺激があなたを勇気づけて、1歩ずつ前に歩ませてくれると思います！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
1997年10月18日生まれ、兵庫県出身。なごみと2019年3月にYouTubeを開設し、2025年2月に個人活動に専念するためにチャンネルを終了した。その後、TikTokでは「BESHARIZAKE / べしゃり酒」「こーくんの垢抜け記録」の2つのアカウント、YouTubeでは「いただきますっ。」「さすがに無理か。」「BESHARIZAKE / べしゃり酒」の3つのアカウントで活動しているほか、スキンケアブランドの広告モデルに起用されるなど、幅広く活躍。なごみとは2024年3月、東京ガールズコレクションのランウェイ上で結婚することを電撃発表し、交際7年記念日となる同年10月3日に入籍した。
