Snow Man、9人全員で決起集会「SHOGUN 将軍」撮影専念・目黒蓮がメンバーと交わした約束とは 「また再会しようね」
【モデルプレス＝2026/01/21】Snow Manが1月21日、東京・ヒルズ カフェにて「Snow Man 1st POP-UP」東京開催記念プレスイベントに登壇。海外撮影で不在の目黒蓮との約束を明かした。
【写真】Snow Man、貴重写真多数 豪華ポップアップの様子
翌日デビュー6周年を迎えるSnow Man。Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影のため同日のイベントを欠席した目黒の話題が上がると、ラウールは目黒を送り出す前日に9人で決起集会を開いたことを明かした。「『俺も成長して帰ってくるから、皆も成長した状態でまた再会しようね』って言ってくれた」と目黒からのメッセージを伝え「だから、それぞれが今、成長に結構燃えてて。僕もめっちゃ牛乳飲んでます」と話すと、メンバーからはツッコミが相次ぎ、笑いが起きた。
東京・六本木ヒルズアリーナ／ヒルズカフェにて、1月22日〜2月22日の期間限定で開催されるグループ初のPOP-UP「Snow Man 1st POP-UP」。本POP-UPは、世界5都市（ソウル・台北・バンコク・大阪・東京）で開催するイベントで、いよいよ最後の都市となる東京での開催を迎える。会場では写真の展示、Snow Manの軌跡を辿る映像を楽しめるほか、POP-UPのために作られたグッズの販売や体験型のコンテンツを展開。Snow Manの音楽とパフォーマンスを体感できる、新たなファンとのコミュニケーションの場を届ける。（modelpress編集部）
◆ラウール、目黒蓮からのメッセージ明かす
◆「Snow Man 1st POP-UP」
