“2度結婚発表”話題のネルソンズ和田まんじゅう、妻との密着ショットで入籍報告「雰囲気が癒やされる」「オソロ可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】お笑いトリオ・ネルソンズの和田まんじゅうが1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻との2ショットを公開した。
【写真】“2度結婚発表”40歳人気芸人「妖精みたい」妻との幻想的な密着ショット
和田は「ご報告遅くなりましたが1月1日に入籍しました。今後とも宜しくお願いします」と報告。東京タワーが見える公園で、白いトップスにオーバーオールというお揃いの服を着た和田と妻が抱き合う幻想的なショットを公開した。
和田をめぐっては2025年12月17日、トリオのYouTubeチャンネルにて公開された「単独ライブのネタ作り風景を公開します。ついでに重大発表あり」という動画内にて結婚を発表していたが、あまり話題にならず。2026年1月1日、「よしもと 六本木 シアター」公式Xにて「ネルソンズ和田結婚 本日2026年1月1日にご結婚されました おめでとうございます」と再度報告され、相方の青山フォール勝ちも自身のXにて「実は和田まんじゅうの結婚ですが2週間前にすでに発表していました。まったく話題にならなかった発表動画がこちらです」と動画を紹介していた。
和田からの正式な入籍報告を受け、ファンからは「改めておめでとうございます」「末永くお幸せに」「4度目の発表楽しみにしています（笑）」「素敵な写真すぎる」「オソロ可愛すぎ」「なんか妖精みたい」「雰囲気が癒やされる」などと反響が寄せられている。
和田は、2016年7月「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ）の「おもしろ荘」にて同年4月に結婚していたことを発表し、2016年に第1子となる女児の誕生を報告。2022年10月8日、「お笑いの日2022」（TBSテレビ）内で放送された「キングオブコント2022」のネタ後のトークでは、離婚していたことが明らかにしていた。（modelpress編集部）
◆和田まんじゅう、妻との密着ショットで入籍報告
◆和田まんじゅうの投稿に反響
