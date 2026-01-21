BMSG新星STARGLOW・RUI＆TAIKI、夢はデビュー2年目でドーム「願うというか叶えますから」
【モデルプレス＝2026/01/21】ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が2026年1月21日、都内にてデビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントを開催。イベント後、報道陣の囲み取材に応じ「ドームに立つ」という目標を語った。
【写真】BMSG新星デビューイベントが始まる瞬間
デビュー曲『Star Wish』にちなみ、叶えたい願い事はあるかと問われたSTARGLOW。RUI（ルイ）が「ドームですかね。まあ願うというか叶えますから」と力強く発言すると、TAIKI（タイキ）は「うえーい！」と盛り上げ、GOICHI（ゴイチ）は「予定ということで…」とフォローした。「いつ頃までに叶えたい？」という質問には、TAIKIが「2年目。来年ドーム行きます」と強気に発言し、メンバーも驚かせた。
KANON（カノン）らが「謙虚に！謙虚に！」とメンバーが口々にフォローする中、RUIは「路上ライブとかもやってみたいと思っているので、そういう初心を忘れずにやります」、ADAM（アダム）も「ホール規模だったりアリーナ規模、着実に踏んでいって、大きな景色が見られるように頑張れればなと思いますけど、まずは謙虚に着実に進んでいければと思っています」と話していた。
STARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組「THE LAST PEACE（通称ラスピ）」から誕生した5人組。RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる。2025年9月22日に配信リリースされた『Moonchaser』でプレデビューした彼らは2026年1月19日に配信、1月21日にシングル発売した『Star Wish』でデビュー。また、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」”の開催も控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSG新星デビューイベントが始まる瞬間
◆STARGLOW・RUI、夢は「ドーム」
デビュー曲『Star Wish』にちなみ、叶えたい願い事はあるかと問われたSTARGLOW。RUI（ルイ）が「ドームですかね。まあ願うというか叶えますから」と力強く発言すると、TAIKI（タイキ）は「うえーい！」と盛り上げ、GOICHI（ゴイチ）は「予定ということで…」とフォローした。「いつ頃までに叶えたい？」という質問には、TAIKIが「2年目。来年ドーム行きます」と強気に発言し、メンバーも驚かせた。
◆BMSG新星・STARGLOWって？
STARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組「THE LAST PEACE（通称ラスピ）」から誕生した5人組。RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる。2025年9月22日に配信リリースされた『Moonchaser』でプレデビューした彼らは2026年1月19日に配信、1月21日にシングル発売した『Star Wish』でデビュー。また、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」”の開催も控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】