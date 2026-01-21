猫が思わず入りたくなる『場所やモノ』5選

猫は箱が好きでよく入りますが、思わず入りたくなる場所は箱だけに留まりません。

今回は、安心感を求める猫や好奇心旺盛な猫が、本能的に入りたくなる『場所やモノ』を5つ紹介いたします。姿が見えないときは、案外その場所に潜んでいるかも。

1.家具の隙間

完全室内飼育の猫が咄嗟に逃げ込む場として選びやすいのは『家具の隙間』です。誰も追ってこない穴蔵のような場所に身を潜め、危険が去るのを待ち続けます。

詝いざ動物病院に連れていこうとしたら行方がわからなくなった詝という場合は、ベッドの下やソファーの下を探してみてください。

留守中に地震が来たり、雷が鳴った時も同様の場所で耐え忍んでいることが多いでしょう。『もう大丈夫だよ』と優しく声をかけてあげてください。

2.障子

猫にとって障子はアスレチックのようなもの。既にボロボロになっているというご家庭も多いのではないでしょうか。これは好奇心によるものなので、飽きがこない限りは遊び続けます。

他のものに興味を移そうにも一筋縄ではいかないでしょう。障子を張り替える際は、猫の爪に強い頑丈な障子紙を選んでみてください。突破は時間の問題ですが、従来のものよりは時間が稼げるはずです。

ちなみに我が家では、一枠だけ出入口としての機能を残していました。方法はキャットドアの要領ですり抜けられるように、上部だけにのりを貼るという至ってシンプルなものです。

見た目は普通の障子ですが、風が吹くと1箇所だけ紙がペラペラと動いていました。今は障子のない家に住んでいるので対策の必要なくなりましたが、頻繁に張り替える手間が省けるのでおすすめです。

3.タンスの中

箱と似た形状のタンスは、見ると入りたくなる衝動に駆られやすい場所です。寝床のような安心感を得られやすい場所でもあることから、そのまま寝過ごしてしまうこともあるでしょう。

衣類の整理や衣替えの際は、愛猫の動向を見張るようにしてください。うっかり閉めてしまうと自力では出られなくなってしまいます。

4.洗濯機

中が程よく冷んやりしている洗濯機もまた、心地よい寝床にされがちです。特にドラム式洗濯機は狙われやすいので気をつけましょう。

昨年上映されたホラー映画にもありましたが、隠れている最中に何らかの衝撃でドアが完全に閉まってしまった場合、とり残された者は窒息してしまいます。

もちろん猫も例外ではありません。家を空ける際は洗濯機の中に猫がいないことを確認したうえで、完全に閉めてから出かけるように心がけてください。

5.押し入れ

押し入れもまた格好の遊び場です。普段締め切っている場所だけに特別感があり、よりいっそう好奇心がくすぐられる空間です。

押し入れは洗濯機のように窒息する可能性は低いものの、出られなくなるとパニックに陥ります。タンスと同様に中身を整理する際は、愛猫の居場所を常に意識しながら行ってください。

まとめ

猫は狭くて暗い場所に対してかつての住処のような親近感や安心感、獲物が潜んでいる期待感を持ちます。

だから箱はもちろんのこと、条件に合う場所であればどこでも入り込んでしまうのです。今回は、中でも猫が興味を持ちやすい場所やモノを5つ紹介いたしました。

室内で愛猫を見失ってしまったときはひとまず冷静になり、探してみてください。尚、洗濯機は危険なので普段から寝床にされないように注意することも大切です。

それこそお気に入りの箱があれば、いつでも入れる場所に置いておくといいですね。今回の情報が、皆様の猫ライフのお役に立てれば嬉しいです。