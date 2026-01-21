洗練されたギフト体験！DRENTY CHOCOLATE×VESTRI『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』

東京発のチョコレート専門店「D’RENTY CHOCOLATE」と、イタリア・トスカーナの老舗ブランド「VESTRI」が手を携え、伝統とモダンが響き合う特別なコラボレーションを実現。

ひとつの箱で2つのブランドの感性が楽しめる『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』が、店舗数量限定で登場します。

D’RENTY CHOCOLATE×VESTRI『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』

発売日：2026年1月26日(月) ※数量限定

価格：3,501円(税込)

販売店舗：D’RENTY CHOCOLATE 渋谷スクランブルスクエア店、D’RENTY CHOCOLATE 自由が丘店

セット内容：VESTRI『アンティーカ・ジャンドゥイア・カップッチーノ(スプーン付き)』、D’RENTY CHOCOLATE『カカオベイクプレート(3枚パック)』

金のスプーンですくって味わう『アンティーカ・ジャンドゥイア』を代名詞とし、イタリアで長年愛され続けてきた老舗チョコレートブランド「VESTRI」。

そして、厚さ10mmのミルクチョコレートをラングドシャにサンドした『カカオベイクサンド』を生み出し、洗練されたギフト体験を提案する「D’RENTY CHOCOLATE」。

この冬、2つのブランドが互いの哲学に共鳴し、ひとつの箱で二重奏を奏でる特別なギフトボックスが完成しました。

老舗が受け継いできた伝統的な味わいと、モダンで洗練されたテイストを同時に堪能できる、今季だけの甘美なチョコレート体験となります。

DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)

価格：3,501円(税込)

数量限定のボックスには、VESTRIを代表する『アンティーカ・ジャンドゥイア・カップッチーノ』と、D’RENTY CHOCOLATEの『カカオベイクプレート』3枚パックがパッケージされています。

ギフトボックスのサイズは14×17.5×6.5cmとなっており、賞味期限は40日です。

それぞれの個性をそのまま味わう楽しみ方はもちろん、今回のコラボレーションならではの「ディップ」スタイルも提案されています。

なめらかで奥行きのある『アンティーカ・ジャンドゥイア』に、サックリとした『カカオベイクプレート』をディップすることで、魅惑のテイストの二重奏を楽しめます。

特別対談：若林 泰介氏(VESTRI)×森澤 祐介(D’RENTY CHOCOLATE)

今回のコラボレーションに合わせて、D’RENTY CHOCOLATEブランドサイトでは特別対談記事が公開されています。

VESTRIの輸入販売等を手掛ける若林 泰介氏と、D’RENTY CHOCOLATEの創業者・森澤 祐介氏による対談テーマは「チョコレートに人生を重ねる2人のモノづくり」。

「モノづくりの美学」から「継続の大切さ」まで、人生に重なる言葉が散りばめられた内容は、チョコレートを愛する方々にとって見逃せないコンテンツとなっています。

VESTRIショコラティエ ダニエーロ・ヴェストリ氏 来店イベント

『DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)』の発売を記念し、VESTRIのショコラティエであるダニエーロ・ヴェストリ氏が「D’RENTY CHOCOLATE 自由が丘店」に来店します。

同業他社のブランド店舗への来訪は極めてまれな機会です。

来店予定日時：2026年2月5日(木) 11:30頃

場所：D’RENTY CHOCOLATE 自由が丘店

※交通機関の遅延などにより来店時間は前後する場合があります。

イタリアと東京、2つの感性を行き来する特別なチョコレートギフト。

大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にふさわしい一品です。

D’RENTY CHOCOLATE×VESTRI「DUETTO BOX(ドゥエット・ボックス)」の紹介でした。

