パジャ・ポス代表取締役であり、元ドクターシーラボ社長の池本克之氏らが登壇するセミナー「人を採れない時代に採れる会社になるヒント」が、2026年1月22日(木)に東京・南青山で開催されます。

東京ニュービジネス協議会 プロフェッショナルグループ委員会が主催するこのイベントでは、企業の採用難に対する実践的な解決策が提示されます。

「若手採用」「組織づくり」「外国人材採用」の3つの柱を軸に、採用難を突破するための具体的なアプローチを学ぶ場となります。

東京ニュービジネス協議会 セミナー「人を採れない時代に採れる会社になるヒント」

開催日時：2026年1月22日(木) 18:00〜21:00

会場：オルクドール・サロンAOYAMA（東京都港区南青山3-1-34 12階）

参加費：5,000円(軽食・ドリンク付き)

主催：東京ニュービジネス協議会 プロフェッショナルグループ委員会

人材不足が深刻化する中、求人広告や条件面の改善だけでは人材確保が難しくなっています。

本セミナーでは、「人が集まり、辞めずに活躍する組織づくり」をテーマに、採用難の本質は「方法」ではなく「組織」にあるという視点からアプローチします。

第一線で活躍する専門家3名が登壇し、それぞれの専門領域から「採れる会社」になるためのヒントを解説します。

第2部：元ドクターシーラボ社長・池本克之氏による「組織づくり」

第2部では、パジャ・ポス代表取締役の池本克之氏が登壇し、「最強チーム構築」をテーマに講演を行います。

池本氏は、ドクターシーラボを年商3億円から120億円規模へ成長させ上場へ導いた実績を持つ実務家です。

「なぜ採用しても人が辞めてしまうのか」「なぜ自然と人が集まる会社とそうでない会社が分かれるのか」という問いに対し、心理的安全性や価値観の統一といった組織設計の観点から解説します。

価値観を言語化し共有する仕組みを通じて、指示待ちではない「自走する組織」への転換プロセスや、採用コストを抑えても人が集まる組織への変革手法が明かされます。

第1部：若手採用のトレンドと実践

第1部では、7colors代表取締役の門傳寛史氏が登壇します。

若手採用の最新トレンドと実践的手法について解説が行われます。

若手人材の価値観や行動特性を踏まえた採用設計について、具体的なノウハウを学ぶことができます。

第3部：外国人材採用の基礎と実務

第3部を担当するのは、グローバルパワー代表取締役社長の竹内幸一氏です。

外国人材採用の基礎から実務上のポイントまでが詳しく解説されます。

外国人材の採用に不安を感じている企業にとって、具体的な第一歩を踏み出すための指針となる内容です。

学びとつながりを生む交流会

勉強会終了後には、登壇者および参加者同士が直接交流できる懇親会が実施されます。

軽食とドリンクを楽しみながら、採用や経営について意見交換ができる貴重な機会です。

採用を一時的な施策ではなく、会社の成長戦略として捉え直すきっかけとなるイベントです。

東京ニュービジネス協議会主催セミナー「人を採れない時代に採れる会社になるヒント」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 若手・組織・外国人材の3視点で学ぶ！東京ニュービジネス協議会 セミナー「人を採れない時代に採れる会社になるヒント」 appeared first on Dtimes.