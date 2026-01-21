新作アイテムとコーデ特集！ユニワールド「のらスタイル通信 vol.16」

ユニワールドは、新商品情報やコーディネートを特集した「のらスタイル通信」2026年春夏号(vol.16)を発行しました。

今号では、注目度の高い「日よけ帽子」や人気商品「農家さんブラウス」の新柄紹介に加え、専属スタイリストによる目的別コーディネートが掲載されています。

さらに、機能性をそのまま日常に取り入れる新ブランド「LACQ」のデビューも案内されています。

ユニワールド「のらスタイル通信 vol.16」

発行：ユニワールド

媒体名：のらスタイル通信 2026年春夏号(vol.16)

内容：新商品紹介、コーディネート特集、プレゼント企画など

「のらスタイル通信」は、農家さんの声を基にお洒落で機能的な農作業アイテムを提案するフリーペーパーです。

今回の春夏号では、特に人気が高い「日よけ帽子」の新商品や新柄、そして定番の「ブラウス」の新柄が紹介されています。

専属スタイリストによる「畑のコーディネート」も充実しており、バリエーション豊かな色柄を活用した着こなしのヒントが満載です。

スタイリストおすすめ！畑のコーディネート5選

今号で紹介されているコーディネートの一部をご紹介します。

【その1：ナチュラルスタイル】

鮮やかなブラウスと麦わら風帽子を組み合わせ、白のインナーを見せて爽やかに。

カジュアルなデニムにはグリーンのブラウスを合わせ、カーキの足カバーで馴染ませます。

【その2：大人カジュアル】

小花柄ブラウスを羽織り、ネイビーの帽子と光沢のあるパンツで上品に。

ピンクのインナー・手袋・ひざガードをアクセントにしつつ、エプロンとスニーカーは落ち着いた色で引き締めます。

【その3：ガーリースタイル】

キュートなブラウスにサロペットをオン。

オレンジのネックカバーでブラウスを引き立て、帽子や手袋はサロペットと同じブルーで統一感を演出します。

【その4：オシャレバランス】

ライトカラーのロング丈ブラウスでシルエットをすっきりと。

帽子は濃い同系色で小顔効果を狙い、パンツと長靴も同系色でまとめてバランスを整えます。

【その5：ビビッドアクセント】

おとなしめの紺ブラウスを羽織り、ビビッドなサロペットを合わせるスタイル。

淡いピンクの帽子で抜け感を出し、小物はブラウスと同系色でまとめます。

新ブランド「LACQ」デビュー

「のらスタイル」で培った快適な機能性を、日々の暮らしに落とし込んだ新ブランド「LACQ」が誕生しました。

第一弾として、機能性日よけ帽子シリーズが展開されます。

・フリルメッシュUV帽子：お買い物などに。フリル内側と後頭部がメッシュ仕様。

・風通る遮熱ハット：BBQやキャンプに。頭頂部の遮熱生地で帽子内-7.5℃を実現。

・ひんやりクールタッチフード：ウォーキングに。接触冷感生地とメッシュを使用。

・やわらか軽量ハット：運動会の応援に。重さ約90gの軽量2WAYタイプ。

・クールネックひんやり帽子：ガーデニングに。髪が邪魔にならず首元ひんやり。

ベーシックなデザインとカラーで、日常の様々なシーンに寄り添うアイテムが揃っています。

「のらスタイル通信」で、畑もお出かけももっと楽しくなる情報をお届けします。

ユニワールド「のらスタイル通信 vol.16」の紹介でした。

