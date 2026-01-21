Ｊ３のＦＣ大阪は２１日、大阪市内のホテルで新体制発表会を行い、新加入でいきなりチーム最年長となったＤＦ田中恵太（３６）が“ピッチ内外”での貢献を誓った。同じＪ３の鳥取を昨季限りで契約満了となったが、２季連続プレーオフで敗退しているＦＣ大阪から届いたオファー。「引退は１ミリも考えず準備していた。プレーで恩返ししたい」と試合に出場してクラブのＪ２昇格に尽力することはもちろん、登録者数約５万人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「独身Ｊリーガーの日常」は“大阪編”に突入した。

２０２０年から始めた同チャンネル。食事やコーヒータイム、移動の車内など、何げない日常を発信しているほか、昨季鳥取を契約満了になった際も思いを吐露するなど“ガチンコ”で視聴者と向き合っている。「より多くの人に応援してもらいたい。サッカーに全く興味がない人がスタジアムにくるポイントになればいいな」。鳥取時代には、動画を見て、東京から駆けつけてくれたファンもおり、「楽しみにしてもらえれば」と笑顔を見せた。

東京都出身。明大卒業後に長野で始まったプロ生活はＦＣ大阪で、のべ８クラブ目となる。Ｊ１経験こそないが、正確なクロスと相手の背後に抜け出すプレーを得意とし、プロの世界で生き残ってきた。「元気に毎日練習に取り組むのが僕のスタンス。若い選手に負けないようにじゃないが、ルーキーイヤーの時のような気持ちでガツガツやっていく」。サッカーにかける情熱はグラウンドでも動画でも、どんどん発信していく。（田村 龍一）