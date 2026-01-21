お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が２１日、都内で映画「ズートピア２」（ジャレド・ブッシュ監督、バイロン・ハワード監督）超メガヒット御礼舞台あいさつに出席した。

動物たちが人間のように暮らす楽園の物語「ズートピア」（２０１６年）の続編。これまでの興行収入は１３０億６３５１万円、動員数は９５３万７８６１人。洋画では最長となる７週連続トップも達成している。

反響の大きさに「めっちゃいわれますもん。まるで制作したかのようにありがとうってやってますもん」。「最近サウナ行ったら、おじさんたちが（曲に合わせて膝をたたいて）盛り上がっている。まさにきてるなと思いましたね」と笑みを浮かべた。

収録では１つのセリフ「猫は光を追っちゃう」に「３時間くらいかかった。細部までめちゃめちゃこだわった」と工夫を重ねたという。一方で「ズートピア」で住人として住みたいキャラクターには「ガゼル」。歌がうまいチーターを選んだ理由を「全然できないジャンルなので、生まれ変わって誰かになるなら一番遠い存在のガゼルになりたい」と説明していた。