°ÂÆ£ÈþÉ±¡õ¹â¶¶À®Èþ¡¢±©À¸·ë¸¹¡¦ÀõÅÄ¿¿±û¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î´Ø·¸¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡º£Ìë¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù
¡¡°ÂÆ£ÈþÉ±¤È¹â¶¶À®Èþ¤¬¡¢¤¤ç¤¦21ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¡Ê¸å11¡§10¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ÂÆ£ÈþÉ±¡õ¹â¶¶À®Èþ
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼Â¾ð¤ä¡¢±©À¸·ë¸¹¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤é¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ¾ÃÌ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤ËÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁê´Ø¿Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢°ÂÆ£¤È¹â¶¶¤¬¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¹ÓÀîÀÅ¹á¤Î·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¹â¶¶¡£¹â¶¶¼«¿È¤Ï¶¥µ»Ãæ¤Î¥±¥¬¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7²ó¤°¤é¤¤¼ê½Ñ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¿À¡×¤È¿ò¤á¡¢°ÂÆ£¤¬¡ÖÆæ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±©À¸·ë¸¹¡£¡Ö±©À¸¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¹â¶¶¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¾»¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Ï¢ÇÆ¤·¤¿»þ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦¿À¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£°ìÊý¡¢°ÂÆ£¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢±©À¸¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ°ÂÆ£¤¬¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×¡¢¹â¶¶¤¬¡ÖÎø¥Ð¥ÊÁê¼ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢ºÇ½é¤Ë½¬¤¤»Ï¤á¤¿ÀèÀ¸¤¬ÀõÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÂÆ£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÆÃ¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤¬À®¸ù¤·¤¿»þ¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤Ç¤Ï¹â¶¶¤¬Á´À¹´ü¤Î¼ýÆþ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ÂÆ£ÈþÉ±¡õ¹â¶¶À®Èþ
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼Â¾ð¤ä¡¢±©À¸·ë¸¹¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤é¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ¾ÃÌ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¿À¡×¤È¿ò¤á¡¢°ÂÆ£¤¬¡ÖÆæ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±©À¸·ë¸¹¡£¡Ö±©À¸¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¹â¶¶¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¾»¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Ï¢ÇÆ¤·¤¿»þ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦¿À¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£°ìÊý¡¢°ÂÆ£¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢±©À¸¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ°ÂÆ£¤¬¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×¡¢¹â¶¶¤¬¡ÖÎø¥Ð¥ÊÁê¼ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢ºÇ½é¤Ë½¬¤¤»Ï¤á¤¿ÀèÀ¸¤¬ÀõÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÂÆ£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÆÃ¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤¬À®¸ù¤·¤¿»þ¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤Ç¤Ï¹â¶¶¤¬Á´À¹´ü¤Î¼ýÆþ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£