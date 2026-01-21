子どもが生まれたり家族が亡くなったりしたとき、役所では多くの窓口で手続きをしなければならないことに戸惑った方も多いと思います。

窓口の効率化を進めている高岡市ではきょうから、これらの手続きが1つの窓口でできるようになりました。

梅本記者がお伝えします。



高岡市役所で、きょうから1つの窓口でできるようになったのは、出生に関する9つの手続きと死亡に関する11の手続きです。

きょうはさっそく届け出に訪れる人の姿がありました。





これまでは、出生の際は、出生届の提出や児童手当の請求、マイナンバーカードの発行や母子手帳の記載などで3つの窓口へ。死亡の際は、死亡届の提出や国民健康保険の脱退などで最大で5つの窓口へ出向く必要がありました。窓口を利用した夫婦「我々の負担も減るので大変ありがたいなと思っています」イギリス出身「どんな不安があっても、終わった時に安心した。本当にすごく便利だと思う」高岡市では、1つの窓口で可能な手続きが今回加わった出生と死亡に限らず転入、転出、転居、結婚、離婚を合わせて、7種類で60の手続きとなっています。また税金や福祉など264の申請について、申請書類を書かなくても窓口で職員とやりとりすることで手続きができます。高岡市 布橋みちる市民課長「利用者の側からどこでやってしまうのが一番効率的か、どうすれば一番早くなるかってことをやはり職員自身が徹底的に考えて、自分たちもその効果を実感してちょっとずつ積み重ねていって、今は職員も利用者ファーストというところのモチベーションは持てていると思う」この取り組みにより手続きの所要時間が大幅に短縮されています。高岡市は今後も市民サービスの改善に努めたいとしています。こうした「書類を書かないワンストップ窓口」は、射水市でも行われているほか、きょうから南砺市で始まりました。