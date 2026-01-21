三宅健とやす子が絶賛♪まるで宝石？フルーツたっぷり“パンのお供”「なんだこのみずみずしさ！」

三宅健さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パンのお供】大人気商品を三宅＆やす子が真剣に食べ比べしてみた！』という動画をアップ。動画では、三宅さんとやす子さんが、おすすめの“パンのお供”を食べ比べして、それぞれの感想を語る様子が公開されました。今回は、この中で、やす子さんと三宅さんが揃って絶賛した商品をご紹介します♪

“フルーツが大好き”というやす子さんにもおすすめだと紹介された商品がこちら。

◼︎フルーツキューブ

たかはたファーム / フルーツキューブ 税込702円（公式サイトより）

パイナップル、黄桃、洋梨、キウイ、若桃といった5種類の角切りフルーツと、ピンクグレープフルーツが入った、アップルパイ風味のスプレッド。

パンにのせてジャムのようにして食べるのはもちろん、クラッカーやスコーン、ワッフル等の様々な用途で楽しめます。

また、こちらの商品は、2024年度の日本野菜ソムリエ協会主催『第二回パンのおとも選手権』では銀賞を受賞したそうです！

◼︎お味もビジュアルも絶賛

トーストしたパンにのせて食べた三宅さんは、「うま！本当にフルーツポンチ食べてるみたい」「一気にいろんなフルーツが襲ってくるのすごくない？」と言い、やす子さんも「うわ！うま〜！なんだこのみずみずしさ！」「噛むたびに味が変わりますね」と驚き。

そして、ペースト状ではなく、ゴロゴロした果肉が味わえるのが良いと話しつつ、やす子さんは「でもちゃんとジャム。パンのお供って感じ」と話すと、三宅さんは「ジャム界も進化してるんだね」と感心した様子♪

また、見た目のかわいさにも触れて、やす子さんは「プレゼントにもいい。サイズもちょうどいいし」と言い、三宅さんも「宝石みたいだよね」と絶賛していました。

■動画もチェック

動画では、三宅さんとやす子さんが、他にもさまざまなパンのお供を食べて感想を話す様子を公開！是非チェックしてみてくださいね。