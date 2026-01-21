新春恒例の人気の催しが、ことしも鶴屋百貨店で始まりました。全国の駅弁とおいしいものが熊本に集結です。



海の幸が贅沢に7種類のった小樽の駅弁に、兵庫のブランド牛・但馬牛を甘辛く味付けした牛めし。横浜中華街からはアツアツの小籠包。

熊本市の鶴屋百貨店で「全国有名駅弁当とうまいもの大会」が始まりました。





近江牛のすき焼きの上に、さらにサシの入ったステーキを贅沢に6枚乗せた近江牛極スペシャル。

カニの弁当箱には…越前かにめし。ぎっしりとズワイガニの身がしきつめられています。





■平井友莉アナ「おいしい、カニの身がたっぷり入っています。ご飯がカニミソとカニと炊き込まれているので、味がしっかりついていてカニを存分に味わえます」お茶漬けや雑炊、焼きめしにするのもおすすめだそうです。お昼を過ぎると、完売の商品も。今回は寒波の影響で24日以降、一部の商品が輸送できない見込みですが、天候が回復次第再入荷するということです。

弁当だけではありません！全国のおいしいスイーツもあります。

人気の伊勢名物・赤福には、この行列。赤福が運営する和洋菓子店からは、こんなスイーツも。



■平井友莉アナ

「サクサクのパイ生地の中に赤福の滑らかな小豆が感じられます。ホイップクリームもくどくないのでコーヒー、紅茶、お茶にも合いそうですね」



この催しは、商品を入れ替えながら2月11日まで行われます。