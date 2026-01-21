¡Ösound sleep¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö²»¤¬¿²¤ë¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ösound sleep¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¡Ösound¡×¤Î¡Ö²»¡×°Ê³°¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö½Ï¿ç¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤¿¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ösound sleep¡×¤Ç¤Ï¡Ösound¡×¤¬·ÁÍÆ»ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡Ösound¡×¤Ï¡¢¡Ö·òÁ´¤Ê¡¿¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¡¿½½Ê¬¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖThe telephone rang and I was awakened out of a sound sleep to answer it.¡×
¡ÊÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë½Ï¿ç¾õÂÖ¤«¤éµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
