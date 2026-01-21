日向坂46小坂菜緒、転生したら「猫になりたい」→「その飼い主になりたい」共演者に爆笑
アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒＆藤嶌果歩が21日、都内で行われた『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）の完成披露舞台あいさつに登場した。
【写真】かわいすぎ！ハートポーズを作る小坂菜緒
本作は、スライムに転生した元サラリーマン“リムル＝テンペスト”が、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』シリーズの劇場版第2弾。
初の海を舞台にした物語で、原作・伏瀬による原案＆完全監修を担当。海底にある国【カイエン国】を舞台に、巫女・ユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
そんなユラに付き従う侍女・ミオを小坂、同じくユラの侍女・ヨリを藤嶌が演じる。会見には、2人のほか、主人公・リムル役の岡咲美保、ゴブタ役の泊 明日菜、ゾドン役の堂本光一、ユラ役の大西沙織も登壇した。
本作にちなみ、「転生するなら何になりたい件？」と聞かれると、「ちょっと人間ではないんですけど、私は猫ちゃんが大好きなので、転生したら猫になりたいです。街中をゆらりと歩きながら、ゆったりとした生活をしてみたいです」とにっこり。
その直後に同じ質問がきた堂本は「その飼い主になりたいです！」とボケて爆笑をさらうも、下を向くそぶりを見せ「反省しちゃって…（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。
【写真】かわいすぎ！ハートポーズを作る小坂菜緒
本作は、スライムに転生した元サラリーマン“リムル＝テンペスト”が、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』シリーズの劇場版第2弾。
そんなユラに付き従う侍女・ミオを小坂、同じくユラの侍女・ヨリを藤嶌が演じる。会見には、2人のほか、主人公・リムル役の岡咲美保、ゴブタ役の泊 明日菜、ゾドン役の堂本光一、ユラ役の大西沙織も登壇した。
本作にちなみ、「転生するなら何になりたい件？」と聞かれると、「ちょっと人間ではないんですけど、私は猫ちゃんが大好きなので、転生したら猫になりたいです。街中をゆらりと歩きながら、ゆったりとした生活をしてみたいです」とにっこり。
その直後に同じ質問がきた堂本は「その飼い主になりたいです！」とボケて爆笑をさらうも、下を向くそぶりを見せ「反省しちゃって…（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。