ÃæÂ¼Äá¾¾¤µ¤ó¡¢ÉñÄá¤Î½±Ì¾¸«Á÷¤ê¡¡ÅöÌÌ¶à¿µ¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¼õ¤±
¡¡°û¿©Å¹¤Î¥É¥¢¤ò²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¼áÊü¤µ¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¡ÊËÜÌ¾À¶¿åÂç´õ¡Ë¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ÃÝ¤Ï21Æü¡¢2·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¤Î½±Ì¾¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Äá¾¾¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÆ±Æü¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¶à¿µ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äá¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢18ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç°û¿©Å¹¤ËÍèÅ¹¡£ÃíÊ¸»þ¤ËËÜ¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¥É¥¢¤ò½³ÇË¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äá¾¾¤µ¤ó¤Ï2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤Î¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ç½±Ì¾ÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬µÙ±é¤·¡¢ÂåÌò¤È¤·¤ÆÃæÂ¼´ª¶åÏº¤µ¤ó¤È¼·Ç·½õ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£